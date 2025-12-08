संसद में आज वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर होगी चर्चा, अवधेश प्रसाद ने किया स्वागत

संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की जानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा की शुरुआत की दोपहर 12 बजे से करेंगे. वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में होने वाली चर्चा को लेकर फैजाबाद से समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद अवधेश प्रसाद ने इसका स्वागत करते हुए प्रतिक्रिया दी है.

संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर होने वाली चर्चा पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "हम इसका स्वागत करते हैं और इस ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेंगे." आपको बता दें कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर होने वाली में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे.

CPI नेता डी राजा के बयान पर दी प्रतिक्रिया

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) महासचिव डी राजा के बयान पर सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "यह उनकी अपनी विचारधारा और निजी सोच हो सकती है. भाजपा को न केवल देश के सामने मौजूद जटिल समस्याओं पर विचार करना चाहिए, बल्कि उनके समाधान के लिए योजना भी बनानी चाहिए. आज हमारे देश में यही स्थिति है..."

आज लोकसभा और कल राज्यसभा में होगी वंदे मातरम को लेकर चर्चा

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार की तरफ से सालभर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. 2 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई थी. बैठक में सुनिश्चित हुआ था कि वंदे मातरम् को लेकर 8 दिसंबर को लोकसभा और 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी.

बता दें कि वंदे मातरम का गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था. यह 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में छापा गया था. बाद में इस गीत को उनके आनंदमठ उपन्यास में शामिल किया गया था.

