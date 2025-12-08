गोवा अग्निकांड में टिहरी गढ़वाल के सतीश राणा की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब में रविवार देर रात लगी भीषण आग ने 25 लोगों की जान ले ली. इस दर्दनाक हादसे में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के चाह गडोलिया गांव निवासी 24 वर्षीय सतीश राणा भी शामिल थे. सतीश परिवार के अकेले कमाने वाले थे और उन पर घर की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी थी. उनकी दो बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है. ऐसे में सतीश ही परिवार की रीढ़ बने हुए थे.

जानकारी के अनुसार हादसे की रात क्लब में डांस पार्टी चल रही थी. इसी दौरान ऊपरी फ्लोर पर इलेक्ट्रिक पटाखे फोड़े जा रहे थे, जिनकी चिंगारी अचानक फैल गई और क्लब में आग भड़क गई. शुरुआती दावों में कहा जा रहा था कि आग सिलेंडर ब्लास्ट के चलते लगी, लेकिन जांच में स्पष्ट हुआ कि इलेक्ट्रिक पटाखों की वजह से ही आग ने विकराल रूप लिया. तेज धुएँ और लपटों के बीच मौजूद लोग बाहर निकल ही नहीं पाए, जिससे कई युवक मौके पर ही झुलसकर दम तोड़ गए. सतीश भी गंभीर रूप से झुलस गए थे और अस्पताल ले जाने के कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई.

सतीश की मौत की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में गहरा शोक फैल गया. उनके माता–पिता गांव में खेती-बाड़ी करते हैं और परिवार का सहारा सतीश ही थे. अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है. परिजनों ने बताया कि सोमवार शाम तक सतीश का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने की संभावना है.

इस घटना की सूचना मिलते ही टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री से बात की और पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया. उन्होंने बताया कि प्रशासन लगातार परिजनों के संपर्क में है और जरूरत के अनुसार सहायता प्रदान की जा रही है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए सरकार से आर्थिक और कानूनी मदद देने की मांग की है, ताकि परिवार इस कठिन समय से उबर सके.

बता दें कि इस अग्निकांड में उत्तराखंड के कुल पाँच लोगों की जान गई है, जिससे राज्य में भी शोक की लहर है. युवाओं की मौत ने एक बार फिर सुरक्षा मानकों और नाइट क्लबों में लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.