'बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होना…', नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद का बड़ा बयान

बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद का बड़ा बयान आया है. सोमवार (08 दिसंबर, 2025) को नालंदा में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में इसे पूरी तरह से संविधान के दायरे में बताया. कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां सभी धर्मों-जातियों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान हर नागरिक को न केवल जीवन जीने का अधिकार देता है बल्कि अपने-अपने धर्म का पालन करने एवं उसके प्रचार-प्रसार की भी पूरी स्वतंत्रता देता है.

कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होना एक सकारात्मक पहल है खासकर उन लोगों के लिए जो उस धर्म को मानते हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई समुदाय अपने धार्मिक स्थल का निर्माण संवैधानिक तरीके से करता है तो इसमें किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है.

'इतिहास से आगे बढ़ा आज का भारत'

जेडीयू सांसद ने आगे कहा कि जब भारत को आजादी मिली और संविधान लागू हुआ तभी से हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का मूल अधिकार मिला हुआ है. एक सवाल पर सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि बाबर को कभी देखा नहीं है, बल्कि केवल इतिहास के किताबों में ही पढ़ा है, इसलिए वे बाबर को लेकर कोई टिप्पणी करने से बचना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि आज का भारत इतिहास से आगे बढ़ चुका है और आज हमें संविधान, भाईचारे और आपसी सौहार्द पर ध्यान देना चाहिए.

उन्होंने कहा, "यदि बंगाल में मुस्लिम समुदाय बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहा है तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह उनका संवैधानिक अधिकार है. देश को आगे बढ़ाने के लिए धर्म के नाम पर विवाद नहीं बल्कि आपसी सौहार्द और विकास की राजनीति जरूरी है."

बता दें कि उधर बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर सियासत भी तेज हो गई है. पार्टी लाइन के खिलाफ बयान देने के आरोप में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया गया है. हुमायूं कबीर ने कहा है कि वे नई पार्टी बनाएंगे जो मुस्लिमों के लिए काम करेगी.

