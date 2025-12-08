इंडिगो एयरलाइन का संकट अभी तक जारी है. इस बीच हैदराबाद से एक अहम खबर सामने आई है. राजीव गांधी एयरपोर्ट पर तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सोमवार (8 अक्टूबर) को ईमेल के जरिए विमानों को उड़ाने की धमकी दी गई. हालांकि अहम बात यह है कि सभी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग के बाद यात्रियों को उतार दिया गया है. एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है और पुलिस चप्पे-चप्पे की तलाश कर रही है.

केरल के कन्नूर से हैदराबाद पहुंची इंडिगो की फ्लाइट 6E7178 को बम से उड़ाने की धमकी मिली. वहीं लुफ्थांसा एयरलाइन की फ्लाइट LH-752 और ब्रिटिश एयरवेज की लंदन-हैदराबाद की फ्लाइट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है. एयरपोर्ट की कस्टमर सपोर्ट ईमेल आईडी पर धमकी भरा मेल आया था, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं.

लैंडिंग को बाद विमानों की हुई जांच

तीनों विमान सुरक्षित रूप से एयरपोर्ट पर लैंड हो गए हैं. एयरपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत यात्रियों को खाली कराया और उन्हें सुरक्षित स्थान में ले जाया गया. विमानों को सबसे पहले आइसोलेशन एरिया में पहुंचाया गया. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों और बम स्क्वॉड टीमों ने सभी विमानों की अच्छी तरह से तलाशी ली और जांच अभी भी जारी है.

इंडिगो विमान संकट की वजह से बढ़ी दिक्कत

बता दें कि करीब एक हफ्ते से इंडिगो एयरलाइन का फ्लाइट संकट चल रहा है और यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है. इसकी वजह से हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली समेत कई शहरों से इंडिगों की सैंकड़ों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. ऐसी स्थिति में बम की धमकी भरे ईमेल ने सुरक्षाकर्मियों के काम को और ज्यादा बढ़ा दिया है. इंडिगो ने सोमवार को बेंगलुरु हवाई अड्डे से रवाना होने वाली 62 उड़ानें और यहां पहुंचने वाली 65 उड़ानें रद्द की हैं