पश्चिम बंगाल से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद को लेकर दिये गये बयान ने देश की राजनीति में तूफान ला दिया है. विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. उत्तर प्रदेश की फैजाबाद संसदीय सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर प्रतिक्रिया दी है.

टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के ‘बाबरी मस्जिद’ वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "बाबरी का मुद्दा सुलझ चुका है, और हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है." उधर, सपा चीफ अखिलेश यादव ने टीएमसी विधायक के बंगाल में मस्जिद बनाने के बयान पर कहा कि वो अलग तरह की बात कही गई होगी, कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थल बना सकता है. आपको बता दें कि पहले भी कई नेताओं ने टीएमसी विधायक के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है.

क्या है विधायक का बाबरी मस्जिद विवाद

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने अपने एक बयान में कहा है कि वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नई बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे. भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे. ये इलाका मुस्लिम बाहुल है.

'6 दिसंबर को रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की नींव'

हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो इस मस्जिद के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए भी देंगे. विधायक ने कहा कि इस प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है. इसकी नींव 6 दिसंबर 2025 को रखी जाएगी. आपको बता दें कि 6 दिसंबर वही तारीख है जब अयोध्या में 1992 बाबरी विध्वंस हुई थी. अब टीएमसी विधायक के बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है.

