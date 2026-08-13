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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरक्षाबंधन पर UP में चलेंगी एक्स्ट्रा बसें, कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

रक्षाबंधन पर UP में चलेंगी एक्स्ट्रा बसें, कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन के त्योहार पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (UPSRTC) ने 26 से 31 अगस्त तक अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 13 Aug 2026 03:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसों के संचालन की तैयारी शुरू कर दी है. परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने 26 से 31 अगस्त तक छह दिनों के दौरान ज्यादा से ज्यादा बसें चलाने के निर्देश दिए हैं. परिवहन मंत्री ने बसों और बस स्टेशनों पर साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, वेटिंग रूम में पर्याप्त रोशनी और पंखों की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं. यात्रियों को बसों की जानकारी देने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा.

परिवहन निगम के एमडी प्रभु एन. सिंह ने क्षेत्रीय और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि रक्षाबंधन के दौरान दिल्ली से मुरादाबाद-बरेली होते हुए पूर्वी क्षेत्रों के लिए बसों के संचालन में ढील दी जाए. इसी तरह दिल्ली से अलीगढ़-कानपुर होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बसों के संचालन को भी बढ़ाया जाएगा. पश्चिमी क्षेत्रों की ओर जाने वाली बसों में 60 प्रतिशत से ज्यादा यात्री लोड मिलता है तो अतिरिक्त सेवाएं संचालित की जा सकेंगी.

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कर्मचारियों की छुट्टियां होंगी सीमित

रक्षाबंधन के मौके पर बस संचालन से जुड़े अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, चालकों, परिचालकों सहित अन्य कर्मचारियों को सामान्य परिस्थितियों में अवकाश, साप्ताहिक विश्राम या डीडीआर स्वीकृत नहीं किया जाएगा. परिवार में मृत्यु या स्वयं की बीमारी जैसी अति विशेष परिस्थितियों को इससे बाहर रखा गया है. सभी डिपो में कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर तैयार कर नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा.

बस अड्डों पर अधिकारियों की रहेगी निगरानी

रक्षाबंधन के दौरान मार्गों की सघन चेकिंग कराई जाएगी. बस अड्डों पर भीड़ को देखते हुए पर्यवेक्षकों की लगातार मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी. डिपो और क्षेत्रीय अधिकारी भी बस स्टेशनों पर रहकर यात्री सुविधाओं और बस संचालन की निगरानी करेंगे.

1800 किमी बस चलाने पर 1200 रुपये प्रोत्साहन

रक्षाबंधन की छह दिवसीय अवधि में चालक-परिचालकों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की गई है. संविदा चालक और परिचालक भी इसके पात्र होंगे. छह दिनों में दैनिक रूप से उपस्थित रहकर 1800 किलोमीटर का संचालन पूरा करने वाले पात्र चालक-परिचालकों को 1200 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

संविदा चालक-परिचालकों को 1800 किलोमीटर से अधिक संचालन करने पर अतिरिक्त दूरी के लिए 55 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से प्रोत्साहन मिलेगा. इसके लिए सेवा का लोड फैक्टर 64 प्रतिशत से अधिक होना जरूरी होगा.

कार्यशाला और डिपो के तकनीकी कर्मचारियों को छह दिनों में प्रतिदिन उपस्थित रहने पर 500 रुपये एकमुश्त प्रोत्साहन दिया जाएगा. वहीं चिन्हित बस स्टेशनों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रति बस स्टेशन 5000 रुपये की दर से कुल 90 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 13 Aug 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Raksha Bandhan UPSRTC UP NEWS
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