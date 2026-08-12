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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा: PDA महापंचायत में गरजे सपा नेता, 2027 में सत्ता परिवर्तन का दावा

महोबा: PDA महापंचायत में गरजे सपा नेता, 2027 में सत्ता परिवर्तन का दावा

UP News In Hindi: महोबा जिले में अगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा नेता महेंद्र राजपूत बीरा ने एक विशाल पीडीए जन महापंचायत का आयोजन किया. इसमें 2027 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का दावा किया.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 12 Aug 2026 06:21 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी अब पीडीए जन महापंचायत के जरिए अपना जनाधार मजबूत कर रही है. चरखारी विधानसभा क्षेत्र के पनवाड़ी कस्बे में सपा नेता महेंद्र राजपूत बीरा की अगुवाई में एक विशाल पीडीए जन महापंचायत का आयोजन किया गया. इस महापंचायत में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए सपा नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और 2027 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का दावा किया.

पीडीए जन महापंचायत में 2000 से अधिक ग्रामीणों का उमड़ा हुजूम 

आपको बता दें कि चरखारी विधानसभा से सपा के टिकट दावेदार महेंद्र राजपूत बीरा द्वारा आयोजित इस पीडीए जन महापंचायत में 2000 से अधिक ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा. कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष शोभा लाल यादव ने की, जबकि पूर्व विधायक कप्तान सिंह राजपूत, वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र सिंह यादव और रामजीवन दद्दा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. सपा नेताओं के मंच पर पहुँचते ही कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया.

कार्यक्रम के आयोजक महेंद्र राजपूत बीरा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार वे गरीब, असहाय और शोषित वर्ग को पीडीए परिवार से जोड़ने का काम कर रहे हैं. उन्होंने बीजेपी सरकार पर पेपर लीक, महंगाई और एमएसपी जैसे मुद्दों पर विफलता का आरोप लगाते हुए 2027 में अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प जताया.

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उपचुनावों के नतीजों का स्पष्ट संकेत, जनता बना चुकी बदलाव का मन

वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी के कारण ही हर वर्ग का व्यक्ति स्वतः इस महापंचायत में जुड़ रहा है. उन्होंने कहा कि हालिया उपचुनावों के नतीजे इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है.

वहीं चरखारी के पूर्व विधायक कप्तान सिंह राजपूत ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार विकास, रोजगार और शिक्षा के नाम पर पूरी तरह शून्य है. स्कूलों को बंद कर जगह-जगह शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जबकि महंगे खाद-सिलेंडर से किसानों और आम जनता का जीना दूभर हो गया है. सपा सरकार आने पर युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जाएगा.

वरिष्ठ नेता रामजीवन दद्दा ने भी सरकार की नीतियों और तानाशाही पर तीखा हमला बोला. पनवाड़ी में जुटी इस भारी भीड़ से गदगद सपा नेताओं ने एक सुर में कहा कि बुंदेलखंड की जनता अब जाग चुकी है और 2027 में बीजेपी की विदाई तय है.

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Published at : 12 Aug 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News SAMAJWADI PARTY UP Election 2027
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