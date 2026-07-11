यूपी में बारिश का कहर, मिर्जापुर-बिजनौर में तीन लोगों की मौत; कई अस्पताल में भर्ती

देश के अधिकांश राज्यों में इन दिनों बारिश और बाढ़ से स्थिति भयावह बनी हुई है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण हुई अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बिजनौर जिले में मालन नदी में नहाने गए दो नाबालिग तेज धारा में बह गए, जबकि मिर्जापुर में सड़क धंसने से मोपेड सवार एक व्यक्ति और उसके दो बच्चे घायल हो गए.

इस संबंध में बिजनौर के पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडे ने बताया कि किरतपुर के राधागन इलाके के निवासी शाबान (15), अलीम (16) और सादिम (15) शुक्रवार शाम मालन नदी में नहाने गए थे. उन्होंने बताया कि तीनों एक पुल से नदी में कूदे और उसके नीचे तैरने लगे तथा इसी दौरान शाबान और अलीम तेज बहाव में फंसकर बह गए जबकि सादिम तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आया. अधिकारी ने बताया कि गोताखोर लापता लड़कों की तलाश कर रहे हैं.

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मिर्जापुर में 2 बच्चों सहित तीन लोग घायल

वहीं, मिर्जापुर में शुक्रवार रात भारी बारिश के दौरान रामबाग इलाके की मछली गली में सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे मोपेड सवार गुड्डू खान और उनके दो बच्चे घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सड़क सामान्य दिखाई दे रही थी लेकिन जैसे ही मोपेड उस हिस्से से गुजरी, सड़क धंस गई और उस पर सवार तीनों लोग गड्ढे में गिर गए.

कार्यपालक अधिकारी ने जूनियर इंजीनियर से मांगी रिपोर्ट

घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. नगर निकाय के कार्यपालक अधिकारी गोपाल लाल ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता से घटना की रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि सड़क 10-15 साल पुरानी थी जबकि पास ही में निर्माण कार्य हो रहा था.

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