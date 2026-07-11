INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में बारिश का कहर, मिर्जापुर-बिजनौर में तीन लोगों की मौत; कई अस्पताल में भर्ती

यूपी में बारिश का कहर, मिर्जापुर-बिजनौर में तीन लोगों की मौत; कई अस्पताल में भर्ती

UP News In Hindi: उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण हुई अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि, कई लोग घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 11 Jul 2026 10:08 AM (IST)
Preferred Sources

देश के अधिकांश राज्यों में इन दिनों बारिश और बाढ़ से स्थिति भयावह बनी हुई है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण हुई अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बिजनौर जिले में मालन नदी में नहाने गए दो नाबालिग तेज धारा में बह गए, जबकि मिर्जापुर में सड़क धंसने से मोपेड सवार एक व्यक्ति और उसके दो बच्चे घायल हो गए.

इस संबंध में बिजनौर के पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडे ने बताया कि किरतपुर के राधागन इलाके के निवासी शाबान (15), अलीम (16) और सादिम (15) शुक्रवार शाम मालन नदी में नहाने गए थे. उन्होंने बताया कि तीनों एक पुल से नदी में कूदे और उसके नीचे तैरने लगे तथा इसी दौरान शाबान और अलीम तेज बहाव में फंसकर बह गए जबकि सादिम तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आया. अधिकारी ने बताया कि गोताखोर लापता लड़कों की तलाश कर रहे हैं.

प्रयागराज में स्कूल के पास बने रहे इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के निर्माण पर अंतरिम रोक, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

मिर्जापुर में 2 बच्चों सहित तीन लोग घायल

वहीं, मिर्जापुर में शुक्रवार रात भारी बारिश के दौरान रामबाग इलाके की मछली गली में सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे मोपेड सवार गुड्डू खान और उनके दो बच्चे घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सड़क सामान्य दिखाई दे रही थी लेकिन जैसे ही मोपेड उस हिस्से से गुजरी, सड़क धंस गई और उस पर सवार तीनों लोग गड्ढे में गिर गए.

कार्यपालक अधिकारी ने जूनियर इंजीनियर से मांगी रिपोर्ट

घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. नगर निकाय के कार्यपालक अधिकारी गोपाल लाल ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता से घटना की रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि सड़क 10-15 साल पुरानी थी जबकि पास ही में निर्माण कार्य हो रहा था.

UP Weather: यूपी में फुल एक्शन में मानसून, लखनऊ-अयोध्या समेत 42 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी

Published at : 11 Jul 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
UP Rain UP NEWS Bijnor News Mirzapur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश का कहर, मिर्जापुर-बिजनौर में तीन लोगों की मौत; कई अस्पताल में भर्ती
यूपी में बारिश का कहर, मिर्जापुर-बिजनौर में तीन लोगों की मौत; कई अस्पताल में भर्ती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर झूठा यौन शोषण आरोप लगाने का मामला, हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर झूठा यौन शोषण आरोप लगाने का मामला, हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मसूरी के 49 होटलों पर NGT सख्त, 6 सप्ताह में मांगी विस्तृत रिपोर्ट; 21 सितंबर को अगली सुनवाई
मसूरी के 49 होटलों पर NGT सख्त, 6 सप्ताह में मांगी विस्तृत रिपोर्ट; 21 सितंबर को अगली सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: राफ्टिंग नियमों से विदेश रोजगार तक, पढ़ें धामी सरकार के कैबिनेट के बड़े फैसले
उत्तराखंड: राफ्टिंग नियमों से विदेश रोजगार तक, पढ़ें धामी सरकार के कैबिनेट के बड़े फैसले
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका
'आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते', शहबाज के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- PAK ने गंवाया मौका
दिल्ली NCR
दिल्ली: दो दिन की भारी बारिश के बाद साफ हुआ आसमान, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली: दो दिन की भारी बारिश के बाद साफ हुआ आसमान, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?
इंडिया
'18 से कम उम्र की लड़कियों की शादी', मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर भड़की BJP, कहा- 'देश संविधान से...'
'18 से कम उम्र की लड़कियों की शादी', मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर भड़की BJP, कहा- 'देश संविधान से...'
बॉलीवुड
Alpha Box Office Collection Day 8: 'धमाल 4' के आते ही 'अल्फा' की कमाई को लगा झटका, 8वें दिन 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई फिल्म, जानें- कलेक्शन
'धमाल 4' के आते ही 'अल्फा' की कमाई को लगा झटका, 8वें दिन 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई फिल्म
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! जानें वायरल तस्वीर की हकीकत
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! तस्वीर वायरल
इंडिया
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', पाकिस्तान में हिजबुल कमांडर ने कैमरे पर कबूला सच
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', हिजबुल कमांडर का कबूलनामा
विश्व
'अमेरिका पर रत्तीभर भरोसा नहीं', डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच गालिबाफ की दो टूक, कहा- ईरान जंग के लिए तैयार
'US पर रत्तीभर भरोसा नहीं', ट्रंप की धमकी के बीच ईरान की दो टूक, कहा- हम जंग को तैयार
महाराष्ट्र
Mumbai News: मुंबई में मराठी साइनबोर्ड पर सख्ती, 10 लाख से प्रतिष्ठानों की जांच; नियम तोड़ने पर लगा जुर्माना
मुंबई में मराठी साइनबोर्ड पर सख्ती, 10 लाख से प्रतिष्ठानों की जांच; नियम तोड़ने पर लगा जुर्माना
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget