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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में फुल एक्शन में मानसून, लखनऊ-अयोध्या समेत 42 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी

UP Weather: यूपी में फुल एक्शन में मानसून, लखनऊ-अयोध्या समेत 42 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. बीते तीन दिनों से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश हुई. मौसम विभाग ने आज भी 42 जिलों में अलर्ट दिया है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 11 Jul 2026 08:41 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में इन दिनों मानसून की जमकर बारिश हो रही हैं. मौसम विभाग ने आज 11 जुलाई को भी पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों के 42 जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी हैं. यूपी में आज पूर्वी यूपी के ज़्यादातर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है तो वहीं पश्चिमी यूपी में मिलाजुला मौसम रहेगा. इस दौरान कहीं उमस भरी गर्मी तो कहीं-कहीं हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होगी. 

उत्तर प्रदेश में बीते तीन दिनों से लगातार अलग-अलग जगहों पर हुई बारिश की वजह से मौसम पूरी तरह बदल गया है और तापमान में भी कमी आई हैं. कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा. बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 315 मिमी बारिश मेरठ में दर्ज की गई है. वहीं मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर में भी झमाझम बारिश हुई. 

लखनऊ से नोएडा तक कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने शनिवार को राजधानी लखनऊ समेत 42 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. लखनऊ में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हैं. आज दिनभर यहां बादलों का डेऱा देखने को मिलेगा. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान हैं. नोएडा-गाजियाबाद हुई बारिश के बाद उमस बढ़ गई है. यहां आंशिक तौर पर बादल छाए हैं. दोपहर बाद कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. 

यूपी के 42 जिलों भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में आज गोरखपुर गोंडा समेत 13 जिलों में आज बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है तो वहीं 29 जिलों में मूसलाधार बारिश का यलो अलर्ट दिया गया है. मौसम विभाग ने देवरिया, मऊ, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और बस्ती व आसपास के जिलों में आज लगभग सभी जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी है. 

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सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, वाराणसी, अंबेडकर नगर, जौनपुर, संत रविदास नगर, मीरजापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर और आजमगढ़ में भी आज लगभग सभी जगहों पर भारी बारिश का यलो अलर्ट दिया गया है. 

नोएडा, गाजियाबाद, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सँभल, अमरोहा, हापुड़, बदायूं, अलीगढ़, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, कौशांबी में आज कुछ जगहों पर बाकी हिस्से में कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 11 Jul 2026 08:41 AM (IST)
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