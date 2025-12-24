उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक पर प्रतिक्रिया दी है. ब्राह्मण बैठक पर केशव ने कहा कि जब विधानसभा होती है तो सभी विधायक एक साथ बैठक करते हैं और करना चाहिए. इसको ब्राह्मण, ठाकुर आदि के चश्मे से नहीं देखना चाहिए जो देखते हैं उनका चश्मा गलत. विधायकों को मीटिंग करते रहना चाहिए.

जानकारी के अनुसार लखनऊ में सह-भोज के बहाने बीजेपी के लगभग 40 ब्राह्मण MLA/MLC बीजेपी विधायक पी.एन. पाठक के घर पर एकजुट हुए. कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई. लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया. नृपेन्द्र मिश्र के बेटे MLC साकेत मिश्र भी मौजूद थे.

UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठकी पर केशव प्रसाद मौर्य की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?

इस बैठक में शामिल होने वाले विधायकों में पी.एन. पाठक (आयोजक), रत्नाकर मिश्र, उमेश द्विवेदी, MLC, प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्र, शलभमणि त्रिपाठी, विपुल दूबे, राकेश गोस्वामी, रवि शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, विवेकानंद पाण्डेय, अनिल त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी, साकेत मिश्र, बाबूलाल तिवारी, MLC, विनय द्विवेदी, सुभाष त्रिपाठी, अनिल पाराशर, कैलाशनाथ शुक्ला, प्रेमनारायण पाण्डेय, ज्ञान तिवारी, सुनील दत्त द्विवेदी, धर्मेंद्र सिंह भूमिहार, MLC शामिल थे.

उधर, सपा ने इस मामले को बीजेपी का आंतरिक मुद्दा बताया है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि इस पर मैं क्या कह सकता हूं. उनका अपना मैटर है. सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक का संकेत यही है कि अब बीजेपी हार जाएगी.