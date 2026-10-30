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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश और शिवपाल में फूट डालने के लिए यूपी में सपा नेताओं के नाम पर लगे फर्जी पोस्टर?

अखिलेश और शिवपाल में फूट डालने के लिए यूपी में सपा नेताओं के नाम पर लगे फर्जी पोस्टर?

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए शिक्षक-स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के नतीजों में 5 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के समर्थकों में उत्साह है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 30 Oct 2026 04:12 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए शिक्षक-स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के समर्थकों में उत्साह है. 5 सीट जीतने में कामयाब होने के बाद पार्टी के कथित समर्थक ने समाजवादी पार्टी के महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के समर्थन में पोस्टर लगाए है. हालांकि सपा ने की ओर से कहा गया है कि यह पोस्टर फर्जी और फेक है. इसे सपा के नेताओं ने नहीं लगवाया है. इस संदर्भ में सपा इकाई के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि फर्रुखाबाद पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति का सपा से कोई संबंध नहीं है. पोस्टर बीजेपी वालों ने लगवाया था.

सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव को जीत का श्रेय देते हुए पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है- ‘चचा हैं तो सपा है.’ इसके साथ ही एमएलसी चुनाव में रिकॉर्ड जीत की कोटि-कोटि बधाई देते हुए शिवपाल यादव के जादू से भाजपा का किला ध्वस्त होने का संदेश दिया गया है. पोस्टर राममूर्ति यादव ने लगाया है. पोस्टर के जरिए समर्थकों का संदेश है कि शिवपाल यादव की सक्रियता और चुनावी रणनीति का फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है. एमएलची चुनाव में सपा ने 5 और भाजपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है.

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शिवपाल की भूमिका को लेकर समर्थकों में चर्चा

MLC चुनाव के बाद शिवपाल सिंह यादव की भूमिका को लेकर सपा समर्थक शिवपाल यादव के फेवर में आ गए है. शिवपाल स्व मुलायम सिंह यादव के समय से संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय रहे हैं. पार्टी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है. पोस्टर के जरिए समर्थकों ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि शिवपाल यादव पार्टी की ताकत और संगठन की मजबूती के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं.

लखनऊ और वाराणसी में बढ़ा दबदबा

समाजवादी ने लखनऊ स्नातक, आगरा शिक्षक और वाराणसी की दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर राजनीतिक समीकरणों को चर्चा में ला दिया. लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सपा की कांति सिंह ने भाजपा के मौजूदा एमएलसी अवनीश कुमार सिंह को हराकर बड़ा उलटफेर किया. इस सीट पर भाजपा का कब्जा था. 

कांति सिंह की जीत को राजधानी में सपा के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. वही दूसरी तरफ वाराणसी में सपा ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में लाल बिहारी यादव ने जीत दर्ज की, जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आशुतोष सिन्हा ने भाजपा प्रत्याशी केदारनाथ सिंह को पराजित किया.

मिशन-2027 से पहले नतीजों के राजनीतिक मायने

एमएलसी चुनाव के नतीजों को मिशन-2027 की तैयारी के लिहाज से भी देखा जा रहा है. विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षक और स्नातक वर्ग के बीच दोनों प्रमुख दलों की पकड़ का आकलन करने के लिए यह चुनाव अहम रहा. सपा ने पांच सीटों पर जीत हासिल कर यह संकेत दिया है कि वह भाजपा को कई क्षेत्रों में चुनौती देने की स्थिति में है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 30 Oct 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
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