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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ-वाराणसी में हार की समीक्षा में जुटी BJP, संगठन पर उठे गंभीर सवाल

लखनऊ-वाराणसी में हार की समीक्षा में जुटी BJP, संगठन पर उठे गंभीर सवाल

यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी को वाराणसी और लखनऊ जैसी सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद पार्टी समीक्षा में जुट गई हैं. इस हार के लिए पार्टी संगठन पर भी सवाल उठ रहे हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 30 Oct 2026 02:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद के शिक्षक-स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भले ही बीजेपी 6 सीटों पर जीत गई हैं लेकिन वाराणसी और लखनऊ जैसी अहम सीटों पर हार को लेकर सियासी बयानबाजियों को दौर तेज है. बीजेपी के गढ़ में मिली हार ने प्रदेश नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है. 

यूपी एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर हार की समीक्षा शुरू हो गई है. इस समीक्षा में प्रत्याशियों का कमजोर चुनाव प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, संगठन और उम्मीदवारों के बीच समन्वय की कमी और संभावित भीतरघात जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं. 

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पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि प्रत्याशी संगठन के भरोसे चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए बैठे रहे. जबकि मतदाता सूची में समर्थकों के नाम जुड़वाने और वोटरों से संपर्क करने के स्तर पर पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए.

कार्यकर्ताओं से संवाद की कमी 

चुनाव हारने के कारणों में एक और बात अहम निकल कर आई है. लखनऊ शिक्षक सीट पर जिस तरीके से उमेश द्विवेदी ने संपर्क अभियान चलाया उस तरह से स्नातक सीट से उम्मीदवार अवनीश सिंह ने प्रचार नहीं किया. पार्टी के अंदरखाने चर्चा है कि चुनाव के दौरान बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं से संवाद और संपर्क की कमी भी हार की एक वजह बनी है. यही कारण वाराणसी सीट पर भी देखने को मिला. 

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तालमेल की कमी का भी पड़ा असर

बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों और प्रत्याशियों के बीच तालमेल नहीं बन पाया, जिसका असर भी चुनाव पर दिखाई दिया. कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि उनकी भूमिका और सुझावों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया. इसका नतीजा यह रहा कि पार्टी का संगठनात्मक ढांचा चुनाव में अपेक्षित मजबूती नहीं दिखा सका. 

संगठन में समर्पित कार्यकर्ताओं की जगह प्रभावशाली और करीबी लोगों को प्राथमिकता मिलने से पुराने कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ी है. इसका असर चुनाव में दिखाई दिया. 

2027 से पहले संगठन की परीक्षा

यूपी विधानसभा चुानव से पहले एमएलसी चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है. ये परिणाम संगठन के लिए चेतावनी के तौर पर है. विपक्ष वाराणसी और लखनऊ की हार को भाजपा के खिलाफ राजनीतिक मुद्दा बना सकता है. खासकर वाराणसी में हार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की अजेयता पर सवाल उठाने की कोशिश होगी.

 

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 30 Oct 2026 02:57 PM (IST)
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