यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच सभी पार्टियां अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने INDIA गठबंधन के साथ सीट समझौते के लिए एक कमेटी गठित की है. इस कमेटी में सपा सांसद इकरा हसन चौधरी का नाम भी शामिल है.

इसके साथ ही अखिलेश यादव ने इकरा हसन के अलावा इस कमेटी ने पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव को भी जगह दी है. इसके अलवा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, सांसद राजीव राय को भी इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है. ये चार नेता ही सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से बात करेंगे.

आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2027) हेतु समाजवादी पार्टी की ओर से INDIA गठबंधन के सीट समझौते के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा निम्नलिखित लोगों की कमेटी गठित की गई है: राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव श्री रामगोपाल यादव जी प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी माननीय सांसद श्री राजीव राय जी माननीय सांसद सुश्री इकरा चौधरी जी — Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 22, 2026

सपा की कमेटी पर यूपी कांग्रेस चीफ क्या बोलीं?

सपा की कमेटी पर यूपी कांग्रेस चीफ आराधना मिश्रा ने कहा, ''ये एक अच्छी शुरुआत है और कांग्रेस पार्टी लगातार गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने 2024 में भी काम किया और आज भी 2027 में भी कांग्रेस पूरी तरह से अपने गठबंधन धर्म को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है.''

Lucknow, Uttar Pradesh: On the formation of a committee by SP chief Akhilesh Yadav for seat-sharing, Congress State President Aradhana Misra Mona says, "The Congress party is fully prepared to uphold the principles of the alliance." https://t.co/5m3bmRbj0M — IANS (@ians_india) November 22, 2026

कांग्रेस की तरफ से सीट शेयरिंग पर कौन कौन बात करेंगे?

यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से सीट शेयरिंग पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा और सांसद इमरान मसूद बात करेंगे.

कांग्रेस की सपा से 181 सीटों की मांग!

कांग्रेस ने यूपी में सपा से 181 सीटों की डिमांड की है. इसमें पश्चिमी यूपी की 67 सीटें, अवध क्षेत्र की 51 सीटें, पूर्वांचल की 54 और बुंदेलखंड से 9 सीटों की मांग रखी है. बता दें कि ​विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को 2.33 फीसदी वोट मिले थे और महज दो सीटों पर ही पार्टी को जीत मिली थी.

पश्चिमी यूपी का समीकरण और जातीय गणित!

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 जिले हैं. इस इलाके में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 27 है, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या 136 है. पश्चिमी यूपी में करीब 26 फीसदी मुस्लिम आबादी है. यहां जाटों की संख्या करीब 17 फीसदी है. वहीं दलितों की आबादी करीब 25 फीसदी है. इसके अलावा राजपूत समाज की आबादी करीब 8 फीसदी है. वहीं गुर्जर समाज की संख्या करीब 4 फीसदी है.

'कमल मुरझा गया है...', BJP के राधे-राधे वाले स्लोगन पर बोले अखिलेश यादव