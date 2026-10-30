खराब मौसम के बीच लौट रहा हेलीकॉप्टर लापता, बद्रीनाथ धाम और जोशीमठ के बीच खोज जारी
Uttarakhand News: बद्रीनाथ धाम से लौट रहा हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बीच चमोली में लापता हो गया। पायलट समेत 5 लोग थे सवार, तलाश में जुटी टीमें।
उत्तराखंड स्थित चमोली में बद्रीनाथ धाम से लौट रहा एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया है. खराब मौसम के बीच हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया. हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 5 लोग सवार थे. हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की आशंका जताई जा रही है.
लापता हेलीकॉप्टर की तलाश में टीमें जुटी हैं, लेकिन उसमें सवार लोगों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है. हेलिकॉप्टर में सवार लोगों की पहचान चंद्रकात, अथर्व, आकाश, राज श्री, दिनेश के तौर पर हुई है. बताया गया कि ITBP की एक टीम को क्रैश साइट की ओर भेजा गया है.
इस हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुःख जताया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में धामी ने कहा- चाई गांव, जोशीमठ के निकट हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है. जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. स्वयं भी पूरे घटनाक्रम की निरंतर निगरानी कर रहा हूं. गंभीर रूप से घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. ईश्वर से यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं.
बता दें मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर को ही 30 अक्टूबर के लिए उत्तराखंड के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया था. पूर्वानुमान के अनुसार, कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बिजली गिरने, ओले पड़ने और 40 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना थी. इसके अलावा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने के आसार जताए गए थे.
(अभी और समाचार में और जानकारी का इंतजार है.)