यूपी में आगामी चुनाव के मद्देनजर BSP के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने रविवार (22 नवंबर) को आगरा में आयोजित रैली से बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि वह गुस्सा बहुत करते हैं, लेकिन मैंने तय किया है कि गुस्सा नहीं करूंगा, कामकाज का हिसाब करूंगा. कुछ लोग गुजरात से आएंगे, कुछ लोग मठ से बाहर नहीं निकलते वो भी आएंगे, कुछ लोगों के लिए सैफई प्यारा है वो भी आएंगे. हमें रास्ता पूछना नहीं पड़ता, हम यहीं के हैं.

उन्होंने कहा, ''हम किसी भी सरकार से चांद तारे नहीं मांगते. अच्छी शिक्षा, सबकी सुरक्षा, हर हाल में रोजगार. 10 साल हो गए बीजेपी को, चलिए हिसाब करते हैं. लोगों से पूछता हूं कि 10 साल में सरकार ने क्या दिया. लोग कहते हैं कि काम का तो नहीं पता विज्ञापन खूब देखें हैं. 7000 करोड़ खर्च कर चुके हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है.

'इनके पास फर्जी तारीफ के लिए पैसे हैं, खाली पदों को भरने के लिए नहीं'

बीएसपी नेता ने अस्पतालों की व्यवस्था, बेरोजगारी, सुरक्षा और पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा, ''झांसी में 10 से ज्यादा नवजात बच्चों की मौत हो गई. आग से बचाव का इनके पास कोई इंतजाम नहीं है. इनके पास फर्जी तारीफ के लिए पैसे हैं, खाली पदों को भरने के लिए पैसे नहीं हैं. उत्तर प्रदेश में कोई चीज समय पर पहुंचे ना पहुंचे, उनका लीक हुआ पेपर पहुंच जाता है. नंबर वन तो बन गए, बस ये बताना भूल गए कि किस चीज में नंबर वन बन गए. हमारी बहन बेटियों को वीडियो नहीं चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए और अदालत से सजा चाहिए.''

25 हजार से ज्यादा स्कूल बंद हो गए- आकाश आनंद

उन्होंने बीजेपी की सरकार से सवाल किया, ''10 सालों में कितने नए स्कूल खुले, लेकिन 25 हजार से ज्यादा स्कूल बंद हो गए. सरकार कह रही है कि स्कूलों को हमने मिला दिया. उस लड़की से पूछो जिसका स्कूल 3 किमी दूर हो गया है उसके लिए मिलाना और बंद करना एक ही बात है. एक लाख से ज्यादा शिक्षक के पद खाली पड़े हुए, और शिक्षक नहीं हैं तो स्कूल कर दिए. इन्हें अपने पैरों पर खड़ा समाज नहीं चाहिए, इन्हें कतार में खड़ा समाज चाहिए.

स्कूल बंद, भर्ती बंद, रोजगार खत्म- आकाश आनंद

आकाश आनंद ने आगे कहा, ''स्कूल बंद, भर्ती बंद, रोजगार खत्म, तो इस प्रदेश में क्या खुला है? ठेका खुला है और साथ में विज्ञापन के दफ्तर खुले हुए हैं. इन्होंने वादा किया था कि 2024 तक अमेरिका से अच्छे सड़क बना देंगे. 2026 भी निकल गया. इनके यहां पहले फीता कटता है, फिर सड़क भी कट जाती है, एक्प्रेसवे क्या होती है, आगरा वालों को बताने की जरूरत नहीं.''

जनता पर महंगाई की मार, जिम्मेदार बीजेपी सरकार- आकाश आनंद

उन्होंने ये भी कहा, ''ये लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है लेकिन जनता वहीं खड़ी है. दो दो उप मुख्यमंत्री हैं. सुनने में अच्छा लगता है कि सबको हिस्सेदारी मिल गई

लेकिन पूछिए कि सुनवाई किसकी होती है? दोनों में से किसी की भी नहीं. इसे शोकेसिंग कहते हैं. ये लोग शोपीस की तरह शोकेस की तरह खड़े हैं. एक भी दलित को जगह नहीं मिली क्योंकि वो लोग हम सब से डरते हैं. इनको पता है कि जिस दिन हमारे हाथ में कलम लग गई उस दिन हिसाब चालू हो जाएगा. इनका सही नारा होना चाहिए. जनता पर महंगाई की मार, जिम्मेदार भाजपा सरकार.''

'कमल मुरझा गया है...', BJP के राधे-राधे वाले स्लोगन पर बोले अखिलेश यादव