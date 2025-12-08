'अपराधी ही सरकार चलाते थे...', अखिलेश यादव पर यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने साधा निशाना

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के जमाने में क्या था, “खाली प्लॉट हमारा है, समाजवादी का नारा है.”

सुरेश खन्ना ने आईएएनएस से बातचीत में समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उनके जमाने में जिस गाड़ी पर सपा का झंडा होता था, उसमें सबसे बड़ा गुंडा बैठा होता था. अपराधी ही सरकार चलाते थे, सरकार अपराधियों के इशारे पर चलती थी.

काबिलियत के आधार पर मिली नौकरी

यूपी सरकार के मंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में मेरिट के आधार पर फैसले लिए जाते हैं. साढ़े आठ साल की सरकार में योगी आदित्यनाथ ने साढ़े आठ लाख सरकारी नौकरियां दीं और एक पैसे की घूस नहीं ली गई. सभी को काबिलियत और योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है.

उन्होंने कहा कि किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, गरीबों को राशन दिया जा रहा है, महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से रसोई गैस दी जा रही है. हमने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को चरितार्थ किया है. भाजपा पूरी तरह कार्यकर्ता-आधारित पार्टी है और पार्टी का एक आम कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है. सपा, कांग्रेस या अन्य दलों में केवल परिवार के लोग ही पार्टी के मुखिया बनते हैं और वही लोग पार्टी पर कब्जा रखते हैं.

34 देशों के साथ रुपये में व्यापार

सुरेश खन्ना ने कहा कि 34 देशों के साथ हम रुपये में व्यापार कर रहे हैं. पहले रुपये को डॉलर में बदलकर भुगतान किया जाता था लेकिन, आज हमारी करेंसी की साख बढ़ गई है. हमारी अर्थव्यवस्था का ही नतीजा है कि दुनिया के 34 देश हमारे रुपये को स्वीकार कर रहे हैं. हम रुपये में ही भुगतान करते हैं. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ.

उन्होंने यह भी कहा कि जो साख और प्रतिष्ठा पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी है, वह पहले कभी नहीं थी. विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें संविधान पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मिलकर गठबंधन बनाया है, उन्हीं पार्टियों ने संविधान की सबसे अधिक धज्जियां उड़ाई हैं.

UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद में दमघोंटू हवा कहर जारी, आज फिर बढ़ा एक्यूआई, बेहद खराब श्रेणी में हवा



