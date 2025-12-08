उत्तर प्रदेश में ठंड और शीत लहर का कहर बढ़ गया है. सर्दी के साथ ही प्रदेश के ज्यादातर बड़े शहरों की हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा हुआ है. नोएडा-गाजियाबाद जैसे शहरों में लगातार हवा बेहद ख़राब श्रेणी में चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है.

रविवार को नोएडा-गाजियाबाद के एक्यूआई में थोड़ी कमी दर्ज की गई थी लेकिन सोमवार को इसमें एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई हैं. गाजियाबाद का लोनी इलाका प्रदेश का सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा. नोएडा के भी ज़्यादातर इलाकों में एक्यूआई लगाकर 300 से ज्यादा बना हुआ हैं जो बेहद खराब श्रेणी की हवा है.

गाजियाबाद का लोनी सबसे प्रदूषित क्षेत्र

आज सोमवार 8 दिसंबर को कल के मुकाबले एक बार फिर से हवा में प्रदूषण बढ़ा है. गाजियाबाद के लोनी में आज सुबह छह बजे हवा में प्रदूषण का स्तर 379 रहा है वहीं संजय नगर में 328, वसुंधरा में 310, इंदिरापुरम में 286 एक्यूआई दर्ज किया गया. जो ख़राब से बेहद ख़राब श्रेणी की हवा है.

नोएडा-ग्रेनो में भी बेहद खराब हवा

नोएडा-ग्रेटर नोएडा की हवा में भी कोई खास सुधार नहीं देखने को मिल रहा है. यहां की हवा भी लगातार दमघोंटू बनी हुई हैं. नोएडा के सेक्टर-125 में आज हवा का एक्यूआई 348 रिकॉर्ड किया गया जबकि नोएडा सेक्टर-116 में एक्यूआई 344 रहा, नोएडा सेक्टर-1 में एक्यूआई 343 दर्ज किया गया है. वहीं ग्रेटर नोएडा में 346 एक्यूआई रहा.

राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां भी सर्दी और स्थिर हवाओं की वजह से लगातार हवा बिगड़ी हुई है. सोमवार को लखनऊ के 6 मॉनिटरिंग स्टेशनों का औसत AQI 200 से ऊपर दर्ज किया गया है. जो खतरनाक स्तर की हवा मानी जाती है. वहीं मेरठ के पल्लवपुरम में 335, बागपत में 235, हापुड़ में 214 एक्यूआई रहा.

सर्दी के साथ जिस तरह से लगातार हवा में प्रदूषण बना हुआ है उससे लोगों को राहत मिलते नहीं दिख रही है. मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. इस दौरान कई जगहों पर कोहरा और शीतलहर की चेतावनी दी गई हैं. ऐसे में लोगों को प्रदूषण की मार अभी झेलनी पड़ेगी.

