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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मुझे लठ लेकर ना बैठना पड़े...', बिजली विभाग के इंजीनियर से भिड़े यूपी के मंत्री अनिल कुमार

'मुझे लठ लेकर ना बैठना पड़े...', बिजली विभाग के इंजीनियर से भिड़े यूपी के मंत्री अनिल कुमार

Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर में यूपी सरकार के मंत्री अनिल कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिजली विभाग के इंजीनियर को धमकाते दिखाई दे रहे हैं.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 29 Jun 2026 07:39 AM (IST)
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यूपी के मुजफ्फरनगर में योगी सरकार के मंत्री अनिल कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें वे बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर विनोद कुमार पर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं. यहीं नहीं उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चीफ इंजीनियर साहब सुन लो अगर मुकदमा लिखवाया तो ठीक नहीं होगा. मुझे दोबारा लठ लेकर ना बैठना पड़ेगा. 

मंत्री अनिल कुमार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वो कह रहे हैं-  "एक बात सुन लो चीफ इंजीनियर साहब... अगर मुकदमा लिखवाया तो ठीक नहीं होगा. जब इन लड़कों ने माफी मांग ली है और आपका धन्यवाद भी कर रहे हैं, तो मुकदमा नहीं लिखा जाना चाहिए. फर्स्ट एंड लास्ट बार कह रहा हूं... ऐसा न हो कि दोबारा मुझे लठ लेकर बैठना पड़े."

जानें क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गांधी कॉलोनी स्थित गांधी वाटिका विद्युत फीडर पर ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी. बिजली विभाग के अनुसार शनिवार देर रात टीम ने ट्रांसफार्मर बदलने का काम पूरा किया. लेकिन, रविवार सुबह आपूर्ति शुरू करने के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने फीडर पर पहुंचकर हंगामा किया. इस दौरान लाइनमैन सुधीर को बंधक बना लिया और सरकारी कार्य में बाधा डाली.

इस मामले में अवर अभियंता रमनजीत सिंह की तहरीर पर नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मोनू कुमार, आशु बालियान, अभिषेक त्यागी समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जिसके बाद मंत्री अनिल कुमार का ये वीडियो वायरल सामने आया है. 

मना करने के बाद भी दर्ज कराया मुकदमा

इस बीच कई लोग इस तरह की चर्चा भी कर रहे हैं कि मंत्री मुकदमा दर्ज न करने की बात कह रहे थे बावजूद इसके बिजली विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया. जिसके बाद सियासी हलकों में क़यास लग रहे हैं कि अधिकारी अब नेताओँ और मंत्रियों की भी नहीं सुन रहे हैं. 

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बिजली कर्मियों से मारपीट का आरोप

इस पूरे मामले में जब चीफ इंजीनियर विनोद कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मंत्री जी ने मुकदमा न लिखवाने की बात कही थी. लेकिन, विभाग के इंजीनियरों और लाइनमैन के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई हुई थी. इसी वजह से विभाग ने थाने में शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया.

वहीं, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि भीषण गर्मी के कारण जनता बिजली कटौती से परेशान है. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अनावश्यक कटौती न हो और यदि कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो उसे तय समय सीमा में बदला जाए. यदि किसी शहरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बदलने में 20 से 30 घंटे लग जाते हैं तो इससे जनता का आक्रोश स्वाभाविक है. 

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को समय पर ट्रांसफार्मर बदलकर बिजली आपूर्ति बहाल करनी चाहिए, ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो. 

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
Anil Kumar UP NEWS Muzaffarnagar News Viral Video
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