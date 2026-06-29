उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां अनुकूल बनी हुई हैं. प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के जिलों में मानसून की सक्रियता से कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली हैं. वहीं पश्चिमी यूपी के ज़्यादातर जिलों में उष्ण लहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं. मौसम विभाग ने आज 29 जून को भी प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आंधी, बारिश का अनुमान जताया है. वहीं आगरा से वाराणसी से 25 जिलों में उष्ण लहर की चेतावनी दी हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में आज अधिकांश जिलों में गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने की अनुमान जताया गया है. इस दौरान ज़्यादातर इलाकों में धूलभरी आंधी चलने की संभावना है. इस तापमान पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा. वहीं कुछ जिलों में उमस और गर्मी का असर भी जारी है. 30 जून से प्रदेश में मानसून की रफ़्तार में तेजी आएगी. ऐसे में लखनऊ समेत 66 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है.

जुलाई के महीने में मानसून की रफ़्तार बढ़ेगी. 2 जुलाई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है. जिसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने मिलेगा. जुलाई के पहले हफ्ते में पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी. इस दौरान तापमान में भी तेजी से कमी आएगी. अगले तीन से चार दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 8-10 डिग्री तक की कमी होने की संभावना है.

इन जिलों में हीटवेव की चेतावनी

यूपी में आज आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, मेरठ. मुरादाबाद, हापुड़, संभल, रामपुर और बरेली में हीट वेव अलर्ट हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और शामली में धूल भरी आंधी की चेतावनी दी गई है. जबकि प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा, कौशांबी, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाज़ीपुर, वाराणसी, मीरजापुर, चंदौली और सोनभद्र में भी लू की चेतावनी हैं. दोपहर के बाद यहां मौसम में बदलाव हो सकता हैं और आंधी के साथ बारिश होने का अनुमान हैं.

लखनऊ समेत 30 जिलों में आंधी बारिश

राजधानी लखनऊ में आज दिनभर आंशिक तौर पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. दोपहर के बाद यहां आंधी चलने के साथ कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना हैं. जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी. वहीं सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बहराइच, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती में भी धूलभरी आंधी के साथ बूंदाबांदी होने का अनुमान है.

सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, गोरखपुर और अंबेडकर नगर में भी गरज-चमक और वज्रपात के साथ तेज बारिश का अनुमान हैं. इन जिलों में 50-60 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी. बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी और धूप से राहत मिलेगी.

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