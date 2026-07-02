गोरखपुर: नाजिया इलाही खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग, शहर काजी के नेतृत्व में CM के नाम ज्ञापन

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: नाजिया इलाही खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग, शहर काजी के नेतृत्व में CM के नाम ज्ञापन

Gorakhpur News: नाजिया इलाही खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग, शहर काजी के नेतृत्व में CM के नाम ज्ञापन

Gorakhpur News In Hindi: शहर काजी मुफ्ती मुहम्मद अजहर शम्सी के नेतृत्व में उलमा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव को सौंपा.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 02 Jul 2026 10:55 PM (IST)
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पैगंबर मुहम्मद को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में गोरखपुर शहर काजी मुफ्ती मुहम्मद अजहर शम्सी के नेतृत्व में उलमा ने गुरुवार (2 जुलाई) को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव को सौंपा. ज्ञापन में नाजिया इलाही खान की गिरफ्तारी व कड़ी कानूनी सजा दिए जाने की मांग की गई.

शहर काजी मुफ्ती मुहम्मद अजहर शम्सी ने कहा कि पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की शान में किसी भी प्रकार की गुस्ताखी मुसलमानों के लिए अत्यन्त पीड़ादायक और अस्वीकार्य है. धार्मिक हस्तियों के प्रति अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था को प्रभावित करती हैं. ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि विभिन्न धर्मों और समुदायों की भावनाओं का सम्मान बना रहे.

समाज में शांति और भाईचारा की अपील 

उन्होंने कहा कि समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान देकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाली नाजिया इलाही खान पर प्रभावी कानूनी अंकुश लगाया जाना आवश्यक है. ज्ञापन सौंपने वालों में महमूद, नदीम, उबैद, समद आदि शामिल रहे. इस दौरान लोगों में काफी आक्रोश था और जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है.

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प्रशासन ने दिया कार्रवाई का आश्वासन 

मामले की संवेदनशीलता देखते हुए प्रशासन ने इस मामले में जांच कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. साथ ही उन्होंने लोगों से शान्ति और अमन से रहने की अपील की है. प्रशासन ने अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, पुलिस-प्रशासन का सहयोग लेकर समस्या बताएं. कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में कानून न लें. जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. 

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Published at : 02 Jul 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Nazia Elahi Khan
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