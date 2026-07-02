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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBairagiwala Murder Case: हरियाणा के होटल से मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार, अब तक 9 भेजे गए जेल

Bairagiwala Murder Case: हरियाणा के होटल से मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार, अब तक 9 भेजे गए जेल

Dehradun News In Hindi: देहरादून के बैरागीवाला हत्याकांड में मुख्य आरोपी समेत तीन और लोगों को हरियाणा के होटल से गिरफ्तार किया गया है. मामले में अब तक 9 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 02 Jul 2026 11:21 PM (IST)
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सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में करीब तीन हफ्ते पहले हुए चर्चित हत्याकांड में देहरादून पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. एसएसपी देहरादून के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत पुलिस टीम की ओर से बुधवार को मामले के मुख्य आरोपी अमन को उसके दो अन्य साथियों—सावेज और आजम के साथ हरियाणा से दबोच लिया गया. तीनों आरोपियों को यमुनानगर हाईवे स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया, जहां उन्हें कई दिनों से छिपा हुआ पाया गया था. इन तीन नई गिरफ्तारियों के साथ ही, इस मामले में अब तक पकड़े गए आरोपियों की कुल संख्या नौ हो गई है. इससे पहले भी छह अन्य आरोपियों को पुलिस की तरफ से जेल भेजा जा चुका है.

खेत में पानी छोड़ने को लेकर हुआ था विवाद

पूरा मामला 13 जून की शाम का है. सहसपुर क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में खेत में पानी छोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच पहले से चली आ रही तनातनी को उस दिन हिंसक झड़प में बदलते हुए देखा गया. आरोप लगाया गया है कि एक पक्ष के करीब 30-40 लोगों की तरफ से दूसरे पक्ष के तीन भाइयों—अशोक कुमार, विनोद कुमार और राजेश कुमार पर जानलेवा हमला बोल दिया गया.

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इस हमले में तीनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. ग्रामीणों की तरफ से उन्हें तुरंत लेहमन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान विनोद कुमार को मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों में पिछले दो-तीन दिनों से खेत की सिंचाई को लेकर कहासुनी की जा रही थी. मृतक के भाई अशोक की तहरीर पर सहसपुर कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

'ऑपरेशन प्रहार' के तहत कसा गया शिकंजा

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून की ओर से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित किए जाने के निर्देश दिए गए थे. इन टीमों की तरफ से तेजी से कार्रवाई करते हुए शुरुआती दौर में रज्जाक, सलमान, जावेद, शहबाज, इम्तियाज और इन्तजार नाम के छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

इसके बाद से फरार बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमों की ओर से कई राज्यों में लगातार दबिश दी जा रही थी. इसी मशक्कत का नतीजा बुधवार को सामने लाया गया, जब सुराग मिलने पर पुलिस टीम की तरफ से हरियाणा पहुंचकर मुख्य आरोपी अमन को उसके दो साथियों के साथ धर दबोचा गया. पुलिस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकरण में शामिल शेष फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 11:08 PM (IST)
Tags :
Dehradun News DEHRADUN POLICE Utrakhand NEws
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