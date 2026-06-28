सोनभद्र: शादी का झांसा देकर युवती से रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार, जबरन कराया था गर्भपात

सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप करने, गर्भवती होने पर गर्भपात कराने और बाद में शादी से इनकार करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया.

पुलिस के अनुसार, पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया के जरिए सुनील कुमार मौर्या नाम के युवक से हुई थी. आरोप है कि युवक ने शादी का भरोसा देकर कई वर्षों तक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए.

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पीड़िता का कहना है कि जब वह गर्भवती हुई तो आरोपी उसे नोएडा ले गया. वहां शादी का भरोसा देकर उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया. पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी जानकारी के बिना गर्भपात से जुड़ी दवा दी गई और 27 मई को एक निजी अस्पताल में उसका गर्भपात करा दिया गया.

शादी की बात करने पर करता था मारपीट

पीड़िता का आरोप है कि गर्भपात के बाद जब उसने शादी की बात की तो आरोपी और उसके परिवार के लोगों ने उससे मारपीट की. इतना ही नहीं, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित भी किया गया. इसके बाद पीड़िता ने ओबरा थाने में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के साथ-साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

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मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोचा आरोपी

मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ओबरा स्थित शारदा मंदिर के पास से आरोपी सुनील कुमार मौर्या को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया गया.

पुलिस का कहना है कि जिले में महिलाओं के खिलाफ अपराध और अन्य गंभीर मामलों में फरार आरोपियों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है. ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.