हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'निपुण भारत मिशन' को लेकर यूपी सरकार का जोर, मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू

'निपुण भारत मिशन' को लेकर यूपी सरकार का जोर, मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू

UP CM: 'निपुण भारत मिशन' को रफ्तार देने में जुटी योगी सरकार. सोमवार से जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू . प्रशिक्षण में 20 जनपदों के एसआरजी सदस्य और डायट मेंटर्स ले रहे भाग.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 23 Jun 2026 02:13 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार निपुण भारत मिशन को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए शिक्षकों के क्षमता संवर्धन की मजबूत शृंखला तैयार कर रही है. इसी क्रम में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के लिए पांच दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण सोमवार से प्रारंभ हो गया.

राज्य स्तर पर आयोजित इस प्रशिक्षण में सहभागी जनपदों से चयनित राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) सदस्यों और डायट मेंटर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो आगे जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण का नेतृत्व करते हुए लाखों शिक्षकों तक निपुण भारत मिशन की अवधारणाओं, नवीन शिक्षण पद्धतियों और अधिगम सुधार की रणनीतियों को पहुंचाएंगे.

मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू

यह प्रशिक्षण निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित राज्यव्यापी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की दूसरी कड़ी है. प्रशिक्षण का पहला चरण 16 से 20 मई के बीच सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है. इसके बाद जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के लिए दो और चरण आयोजित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश भर में एक सुदृढ़ शैक्षणिक प्रशिक्षण तंत्र विकसित किया जा सके.

20 जनपदों के एसआरजी और डायट मेंटर्स ले रहे भाग

मौजूदा बैच में प्रदेश के 20 जनपदों के प्रतिनिधि शामिल हैं. प्रत्येक सहभागी जनपद से दो राज्य संसाधन समूह (एसआरजी) सदस्य और दो डायट मेंटर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इन प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स की जिम्मेदारी आगे जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना होगी, ताकि निपुण भारत मिशन की रणनीतियां और शिक्षण पद्धतियां प्रभावी ढंग से विद्यालय स्तर तक पहुंच सकें.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, ट्रस्ट के लोगों पर भी संदेह

गणितीय और गतिविधि शिक्षण दक्षताओं पर विशेष फोकस

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आधारभूत भाषा एवं गणितीय दक्षताओं के विकास के लिए प्रभावी कक्षा-कक्ष क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है. इसके अंतर्गत दक्षता आधारित शिक्षण पद्धति, गतिविधि आधारित शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाएं, प्रिंट-समृद्ध शैक्षणिक सामग्री और टीएलएम के उपयोग, कक्षा मूल्यांकन की प्रभावी रणनीतियों तथा दीक्षा, कैच-अप शिक्षण एवं रीडिंग कैंपेन जैसे कार्यक्रम पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. डिजिटल संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेष बल है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है. विद्यालय कायाकल्प, बाल वाटिका, डिजिटल शिक्षण संसाधनों के विस्तार, शिक्षक क्षमता संवर्धन और अधिगम गुणवत्ता सुधार जैसे प्रयासों के साथ सरकार बुनियादी शिक्षा की मजबूत नींव तैयार करने में जुटी है.

लखनऊ अग्निकांड: जिस ऑफिस में हुआ था प्यार, वहीं खत्म हुई नीलेश-अनामिका की जिंदगी, दिसंबर में थी शादी

 

Published at : 23 Jun 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
UP CM UP NEWS YOGI ADITYANATH NIPUN BHARAT MISSION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'निपुण भारत मिशन' को लेकर यूपी सरकार का जोर, मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू
'निपुण भारत मिशन' को लेकर यूपी सरकार का जोर, मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow Fire News Live: लखनऊ अग्निकांड का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, कांग्रेस-AAP नेताओं ने भी उठाए सवाल
Live: लखनऊ अग्निकांड का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, कांग्रेस-AAP नेताओं ने भी उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: यूपी शिक्षा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में जुटी योगी सरकार, प्रदेश में चयन प्रक्रिया हुई शुरू
यूपी शिक्षा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में जुटी योगी सरकार, प्रदेश में चयन प्रक्रिया हुई शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्य मानवाधिकार आयोग पहुंचा लखनऊ अग्निकांड का मामला, शिकायतकर्ता ने की विस्तृत जांच की मांग
राज्य मानवाधिकार आयोग पहुंचा लखनऊ अग्निकांड का मामला, शिकायतकर्ता ने की विस्तृत जांच की मांग
Advertisement

वीडियोज

Rajkumar Hirani ने दिया बड़ा अपडेट, जल्द लौट सकते हैं Munna Bhai और 3 Idiots
नई SUV खरीदनी है? July में launch होंगी ये सबसे बड़ी SUVs! #suv #autolive
Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, ट्रस्ट के लोगों पर भी संदेह
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, ट्रस्ट के लोगों पर भी संदेह
विश्व
El Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
ओटीटी
सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़क उठे रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'
सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़के रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'
क्रिकेट
IND Vs ENG T20 Series 2026: वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
इंडिया
कांग्रेस संगठन में होंगे बड़े फेरबदल, 4 महासचिवों की होगी छुट्टी, इन राज्यों में बदलेंगे प्रभारी
कांग्रेस संगठन में होंगे बड़े फेरबदल, 4 महासचिवों की होगी छुट्टी, इन राज्यों में बदलेंगे प्रभारी
ब्यूटी
Skin Problems: महंगे फेसवॉश-क्रीम भी फेल! पिंपल्स और चेहरे के दाग-धब्बों के कारण क्या हैं, डॉक्टर से जानें
महंगे फेसवॉश-क्रीम भी फेल! पिंपल्स और चेहरे के दाग-धब्बों के कारण क्या हैं, डॉक्टर से जानें
एग्रीकल्चर
बायोगैस प्लांट बनाने के लिए कितनी सब्सिडी देती है सरकार, हर महीने मिलेगी दो सिलेंडर जितनी गैस
बायोगैस प्लांट बनाने के लिए कितनी सब्सिडी देती है सरकार, हर महीने मिलेगी दो सिलेंडर जितनी गैस
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में मोम की तरह पिघलकर गिर गई पूरी बिल्डिंग
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में मोम की तरह पिघलकर गिर गई पूरी बिल्डिंग
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire | Viral News: लखनऊ अग्निकांड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया
Lucknow Coaching Fire | Viral News: लखनऊ अग्निकांड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में अधिकारियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में अधिकारियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
ABP NEWS
Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचे Khesari Lal Yadav
Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचे Khesari Lal Yadav
Embed widget