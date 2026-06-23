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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ अग्निकांड: जिस ऑफिस में हुआ था प्यार, वहीं खत्म हुई नीलेश-अनामिका की जिंदगी, दिसंबर में थी शादी

लखनऊ अग्निकांड: जिस ऑफिस में हुआ था प्यार, वहीं खत्म हुई नीलेश-अनामिका की जिंदगी, दिसंबर में थी शादी

Lucknow Fire News: इस अग्निकांड में नीलेश और अनामिका की जान चली गई, जिनकी हाल ही में सगाई हुई थी. नीलेश कुमार के लिए प्रमोशन, वेतन वृद्धि और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की खुशियां बस कुछ ही कदम दूर थीं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 23 Jun 2026 11:03 AM (IST)
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लखनऊ के अलीगंज में लगी आग ने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया. इस हादसे में एक ऐसे कपल ने भी जान गंवाई है जिनकी इसी साल शादी होने वाली थी. इस अग्निकांड में नीलेश और अनामिका की जान चली गई, जिनकी हाल ही में सगाई हुई थी. नीलेश कुमार के लिए प्रमोशन, वेतन वृद्धि और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की खुशियां बस कुछ ही कदम दूर थीं. 

वहीं अनामिका सामंत के मां-बाप पिछले हफ्ते उनके होने वाले ससुराल वालों से पश्चिम बंगाल से मिलने यहां पहुंचे थे और उनका यहां से उनकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला था. लेकिन सोमवार (22 जून) को लखनऊ की इमारत में लगी आग में यह कपल जलकर खाक हो गया, जिससे शादी और तमाम तरह की खुशियां मातम में बदल गईं.

तीन मंजिला इमारत में लगी थी भयंकर आग

सोमवार की दोपहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक एनिमेशन सेंटर वाली तीन मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई. इनमें ज्यादातर छात्र थे. हादसे में नौ अन्य घायल हो गए. सेंटर में कक्षाएं ले रहे कई पीड़ित दूसरी मंजिल पर फंस गए थे. 27 वर्षीय नीलेश कुमार और 30 वर्षीय अनामिका सामंत की मुलाकात उसी सेंटर में काम करते हुए हुई, जहां वे दोनों नौकरी करते थे. 

नीलेश के भाई अभिषेक ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बताया कि नीलेश और अनामिका की दोस्ती ऑफिस से शुरू हुई थी और फिर यह रिश्ता धीरे-धीरे प्रेम में बदल गया, जिसे दोनों परिवारों ने भी स्वीकार कर लिया था. पिछले ही हफ्ते अनामिका के माता-पिता पश्चिम बंगाल से लखनऊ आए थे. नीलेश और उसके परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी शादी की तैयारियां ज़ोरों पर थीं. हमारे घर पर एक छोटा सा समारोह हुआ. हम सब अनामिका से मिले. वह बहुत हंसमुख लड़की थी. 

अगले हफ्ते बंगाल जाने वाले थे नीलेश के परिजन

परिवारों ने आगे का प्लान बनाना शुरू कर दिया था. नीलेश के रिश्तेदारों ने अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल में अनामिका के परिवार से मिलने के लिए ट्रेन के टिकट भी बुक करा लिए थे. अभिषेक ने बताया कि ट्रेन टिकट बुक हो चुके थे और यात्रा की तैयारियां चल रही थीं. नीलेश के परिवार के लिए यह क्षति बेहद पीड़ादायक है, क्योंकि उसने शादी के बाद जो जिंदगी बनाने की उम्मीद की थी, उसका प्लान बनाने में ही उसने कई साल बिताए थे. 

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तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर रहे नीलेश को रिश्तेदारों के बीच एक मेहनती और समर्पित पेशेवर के रूप में जाना जाता था, जिसका जीवन उसकी नौकरी के इर्द-गिर्द घूमता था. परिवार के सदस्यों ने बताया कि उसे इस साल नौकरी और सैलरी बढ़ने की उम्मीद थी और वह शादी से पहले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहता था. 

शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था नीलेश

उन्होंने बताया कि हम इसी साल शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि वह अगले साल शादी करेगा. परिवार के एक सदस्य ने याद करते हुए बताया कि वह अपेक्षित वेतन वृद्धि और प्रमोशन को लेकर बहुत एक्साइटेड था. रिश्तेदारों के मुताबिक नीलेश शादी के लिए पैसे बचा रहा था और साथ ही परिवार के लिए नए घर को बनवाने में भी अपना योगदान दे रहा था. 

एक रिश्तेदार समरेंद्र ने बताया, "नीलेश ने हमें बताया था कि अगले साल घर बनकर तैयार होते ही उसकी शादी नए घर में होगी." शादी की तैयारियों के बजाय, परिवार अब शव लेने के लिए पोस्टमार्टम केंद्र के बाहर इंतजार कर रहा है. अनामिका के परिवार के लिए यह त्रासदी और भी गहरी हो गई है. उसकी चचेरी बहन सोमलिया (27), जो केंद्र में काम करती थी, आग में मारे गए लोगों में शामिल थी. 

आग लगने से कुछ घंटे पहले, रिश्तेदार यात्रा योजनाओं, शादी की तारीखों और एक नई शुरुआत के बारे में चर्चा कर रहे थे. शाम तक उन बातचीत की जगह बेचैन फोन कॉल, अस्पताल के चक्कर और मृतकों की पहचान करने के कठिन काम ने ले ली थी. दोनों परिवारों के लिए,शादी के लिए शुरू हुई यात्रा का अंत एक पोस्टमार्ट हाउस में हुआ.

(पीटीआई के इनपुट से खबर...)

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police LUCKNOW NEWS
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