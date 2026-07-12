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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMoradabad News: पैसे के लालच में हैवान बना देवर! भाई के साथ मिलकर मां-बेटे को दी खौफनाक मौत

Moradabad News: पैसे के लालच में हैवान बना देवर! भाई के साथ मिलकर मां-बेटे को दी खौफनाक मौत

Moradabad News In Hindi: मुरादाबाद में डबल मर्डर सामने आया है. पति और देवर ने मिलकर महिला और उसके 12 वर्षीय बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. देवर गिरफ्तार, जानिए खौफनाक साजिश की पूरी कहानी.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 12 Jul 2026 12:02 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुए दिल दहला देने वाले मां-बेटे के डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पाकबड़ा थाना क्षेत्र के मौढ़ा तैय्या गांव की रहने वाली 35 वर्षीय सीमा और उसके 12 साल के बेटे अंकुश की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि सीमा के पति जसराम और देवर जयराम ने मिलकर की थी. पुलिस ने हत्यारे देवर जयराम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार पति जसराम की तलाश में दबिश दी जा रही है.

मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि यह हत्याकांड पारिवारिक कलह, संपत्ति विवाद और चरित्र पर शक के चलते बड़ी ही क्रूरता के साथ अंजाम दिया गया था.

रची खौफनाक साजिश

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार जयराम ने बताया कि जसराम (सीमा का पति) ने अपना मकान उसे बेच दिया था. इसके 2 लाख 40 हजार रुपये बकाया थे, जिसे लेकर सीमा अक्सर विवाद करती थी. इसके अलावा, सीमा ने पति के हिस्से की एक बीघा जमीन भी बेच दी थी और वह पति से अलग किराये के मकान में रह रही थी.

सोमवार रात पति-पत्नी में विवाद हुआ, जो पुलिस चौकी तक पहुंचा और वहां समझौता हो गया. इसी समझौते के बाद दोनों भाइयों ने सीमा को रास्ते से हटाने की साजिश रची. जसराम ने भाई से वादा किया कि अगर वह सीमा को मार दे, तो उसे मकान के बचे हुए पैसे नहीं देने पड़ेंगे.

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वारदात का तरीका

साजिश के तहत मंगलवार (7 जुलाई) शाम देवर जयराम पैसे देने के बहाने सीमा और उसके बेटे अंकुश को बाइक पर लेकर निकला. जयराम ने चालाकी से भतीजे अंकुश को एक पेट्रोल पंप पर उतार दिया और सीमा को लेकर खेत में चला गया, जहां पति जसराम पहले से घात लगाए बैठा था. पति ने पकड़े पैर: खेत में जसराम ने अपनी पत्नी सीमा के पैर कसकर पकड़ लिए और देवर जयराम ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया.

भतीजे की गला दबाकर हत्या

इसके बाद जयराम वापस पेट्रोल पंप गया, बोतल में पेट्रोल लिया और भतीजे अंकुश को खेत में ले आया. मां का खून से लथपथ शव देखकर बच्चा चीखने लगा. जयराम को डर था कि बच्चा सबको बता देगा, इसलिए उसने बेरहमी से 12 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी.

पहचान छिपाने के लिए पेट्रोल डालकर जलाए चेहरे

हत्यारों की दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई. पुलिस से बचने और शवों की पहचान छिपाने के लिए दोनों भाइयों ने मां-बेटे के शवों पर पेट्रोल छिड़क कर उनके चेहरे जला दिए. इसके बाद उन्होंने सीमा का शव एक गन्ने के खेत में और करीब 500 मीटर दूर दूसरे खेत में मासूम अंकुश का शव फेंक दिया और मौके से फरार हो गए.

पुलिस की कार्रवाई

बुधवार और गुरुवार को दोनों शव बरामद होने के बाद पुलिस ने तेजी से जांच की और देवर जयराम को धर दबोचा. एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी देवर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है. मुख्य आरोपी पति जसराम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 12 Jul 2026 12:02 AM (IST)
Tags :
Moradabad News Moradabad Police UP NEWS
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