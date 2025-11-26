यूपी में SIR के लिए OTP मांगे तो रहें सावधान! चुनाव आयोग ने दी चेतावनी, हो सकती है साइबर ठगी

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया का काम तेजी से चल रहे हैं. इस बीच साइबर अपराधी भी एक्टिव हो गए हैं जिसे लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने लोगों को अलर्ट किया है. उन्होंने वोटरों को ओटीपी ठगी से सावधान रहने की चेतावनी दी है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को सतर्क रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची शुद्धिकरण में बीएलओ द्वारा किसी तरह की ओटीपी नहीं मांगी जाती हैं. उन्होंने स्पष्ट किया इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में वोटरों से ओटीपी नहीं ली जाती है.

SIR में ओटीपी की जरूरत नहीं

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि SIR की प्रक्रिया के दौरान सभी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र दे रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं. इस प्रक्रिया में ओटीपी की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने वोटरों को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि कुछ अराजक तत्व BLO बनकर लोगों से मोबाइल OTP मांग रहे हैं, ऐसे लोग फर्जी और संदिग्ध हैं.

चुनाव आयोग ने इस तरह के मामलों को साइबर ठगी की आशंका बताया हैं और लोगों को इन अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है. अगर कोई आपसे फ़ोन करके, मैसेज करके या अन्य किसी तरह से एसआईआर के लिए ओटीपी मांगता है तो वोटर किसी भी स्थिति में उसके साथ अपना ओटीपी साझा न करें.

मतदाताओं से सावधान रहने की अपील

चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे लोग वोटरों से धोखाखड़ी कर सकते हैं. इन घटनाओं से बचने के लिए चुनाव आयोग ने लोगों को अपने बीएलओ से संपर्क करने की अपील की. चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर ख़ुद भी गणना पत्र भरकर बीएलओ को जमा कर सकते हैं.

नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एसआईआर से जुड़ी अफवाहों को रोकने के लिए जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि एसआईआर की प्रक्रिया में लोग सावधान रहे और कोई गड़बड़ी न हो सके.

इनपुट- बलराम पांडेय

अपर्णा यादव ने छुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैर, सैफई में एकजुट दिखा यादव परिवार



