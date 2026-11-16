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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने बदला टार्गेट, अब क्या करेंगे अखिलेश यादव?

यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने बदला टार्गेट, अब क्या करेंगे अखिलेश यादव?

भारतीय जनता पार्टी ने साल 2027 के चुनाव के लिए अपना टार्गेट बदल लिया है जिसका असर सपा पर भी पड़ सकता है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 16 Nov 2026 01:18 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना टार्गेट बदल दिया है. इसके संकेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से मिले हैं.

मथुरा में बीजेपी के चिंतन शिविर के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या जाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा- अयोध्या में राम लला का मंदिर तो पहले ही बन चुका है. अब उन्हें मथुरा आना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर मंदिर बनवाना चाहिए.

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मौर्य के इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी अब अयोध्या की जगह अपना लक्ष्य मथुरा की ओर शिफ्ट कर लिया है. ऐसे में अब सपा चीफ के लिए मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं. माना जा रहा था कि सपा, अयोध्या साधकर अपने सियासी समीकरण ठीक कर सकती थी लेकिन अब मथुरा को लेकर केशव के बयान से नए समीकरण बनते दिऱ रहे हैं. 

इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में समाजवादी पार्टी के दलित सम्मेलन के बारे में कहा, अखिलेश यादव पिछड़े वर्गों और दलितों के दुश्मन और विरोधी हैं. आप अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के किसी नेता को उनके पक्ष में बोलते हुए सुन सकते हैं, लेकिन आप उन्हें ऐसा करते हुए कभी नहीं देखेंगे.

ब्रजेश ने भी बोला सपा पर हमला

उधर,  उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, "बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पार्टी के इस दो-दिवसीय मंथन शिविर के लिए यहाँ पहुँच चुका है. हम उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेंगे. यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक संगठनात्मक परंपरा है, जिसमें हम कार्यकर्ता अपने नेतृत्व से दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं. बीजेपी के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए, मैं कह सकता हूँ कि 2014 से लेकर आज तक, पूरे भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है. 2017 के बाद से, उत्तर प्रदेश ने 'बीमारू' राज्य होने का कलंक मिटा दिया है और अब यह एक 'रेवेन्यू-सरप्लस' (अतिरिक्त राजस्व वाला) राज्य बन गया है."

आगरा में समाजवादी पार्टी के दलित सम्मेलन पर उन्होंने कहा, "आगरा में हुए उनके सम्मेलन में दलित समुदाय का एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था. मीडिया में आई सूची में भी दलित समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं था. जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, उसने दलितों और गरीबों पर अत्याचार ही किया है. जनता उनकी असलियत जानती है. जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी."

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Nov 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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