'देश के दुश्मन कोशिश तो करते..', फरीदाबाद में आतंकी साजिश की घटना पर बोले केशव प्रसाद मौर्य

हरियाणा के फरीदाबाद एक घर से 360 किलोग्राम संभावित अमोनियम नाइट्रेट, असॉल्ट राइफल और अन्य गोला-बारूद बरामद हुआ है जिसके बाद खलबली मच गई है. इस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिा सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन कोशिश तो करते हैं लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसिया उसे नाकाम कर देती हैं.

केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान देश की सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी एजेंसियां दुश्मनों की सारी कोशिशों का नाकाम कर रही हैं, जल्द ही भारत आतंकवाद मुक्त होगा. डिप्टी सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे भी अभी मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली है, देश के दुश्मनों को खोज निकालने का काम हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं.

'देश पर बड़े हमले की साजिश थी'

डिप्टी सीएम ने कहा कि देश की एजेंसियां सफलता पूर्वक आगे बढ़े. वर्तमान में जिस प्रकार से देश के दुश्मन कोशिश तो करते हैं लेकिन, हमारी सुरक्षा एजेंसियां उन्हें नाकाम कर देती हैं. यह एक बड़ी कामयाबी है. यह देश में एक बड़े हमले की साजिश थी. जैसे नक्सलवाद से भारत मुक्त हुआ, उग्रवाद से मुक्त भारत हुआ वैसे ही आतंकवाद मुक्त भारत की दिशा में यह एक बड़ी सफलता है.

केशव मौर्य ने इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है. राहुल गांधी एंड कंपनी खुद तेजस्वी यादव को हराने की कोशिश कर रही है. लेकिन, वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं. हरियाणा में एक साल पहले चुनाव हुए थे और अब बिहार चुनाव के समय वो उस चुनाव में 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे हैं. यह उनकी 'बाल बुद्धि' को दर्शाता है.

बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा

उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि बिहार में एकतरफा सूनामी चल रही है. पहले चरण में हम 85% सीटें जीत रहे हैं और दूसरे चरण में हमें और भी बेहतर नतीजों की उम्मीद है. लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर भरोसा है, एनडीए गठबंधन एकजुट हैं जबकि महागठबंधन बिखरा हुआ है.

उन्होंने कहा कि मुझे अंदरखाने से जानकारी मिली है कि राहुल गांधी किसी क़ीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाहते और अखिलेश यादव जो यहां से प्रचार करने गए तो वो भी सोचते हैं कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए तो उनका क़द छोटा हो जाएगा इसलिए वो भी उसमें अड़चन डाल रहे हैं. इन तीनों में ही गुत्थम-गुत्था हो रही है.