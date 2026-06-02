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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSaharanpur News: शाकम्भरी देवी खोल दुर्घटना पर सीएम योगी का सख्त एक्शन, मुआवजा समेत कई बड़े निर्देश

Saharanpur News: शाकम्भरी देवी खोल दुर्घटना पर सीएम योगी का सख्त एक्शन, मुआवजा समेत कई बड़े निर्देश

Saharanpur News: CM योगी ने शाकम्भरी देवी खोल दुर्घटना की समीक्षा की और पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए. उन्होंने एलिवेटेड रोड शारदीय नवरात्रि तक पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 02 Jun 2026 12:10 PM (IST)
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सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां शाकम्भरी देवी खोल में अचानक जलप्रवाह से हुई दुर्घटना की समीक्षा की और पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा देने के निर्देश दिए. उन्होंने श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए यथासंभव व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा. 

पूजा-अर्चना के बाद समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर भ्रमण के दौरान पहले बाबा भूरा देव मंदिर और मां शाकम्भरी देवी मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने खोल दुर्घटना की समीक्षा बैठक की. मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी ने उन्हें PPT के माध्यम से पूरी घटना की जानकारी दी. 

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मुआवजा और एलिवेटेड रोड पर फोकस

सीएम योगी ने दुकानदारों के आर्थिक नुकसान का आकलन कर नियमानुसार मुआवजा देने के निर्देश दिए. उन्होंने भूरा देव मंदिर से शाकम्भरी देवी मंदिर तक एलिवेटेड ब्रिज एवं रोड का निर्माण शारदीय नवरात्रि तक पूरा करने का लक्ष्य रखा. निर्माण में समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी सख्त निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने पुल बनने तक खोल में आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने और खोल के चैनलाइजेशन का काम तेज करने को कहा. साथ ही भूरा देव मंदिर के समीप उचित स्थान पर पार्किंग बनाने के निर्देश भी दिए.

आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के निर्देश

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपदा की स्थिति में समय पर अलर्ट जारी किया जाए और शासन को तुरंत सूचना दी जाए. उन्होंने कहा कि आपदा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तकनीकी उपायों से जनहानि और धनहानि को कम किया जा सकता है. बैठक में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जसवंत सैनी, स्थानीय विधायकों, एमएलसी और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

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Published at : 02 Jun 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
UP NEWS CM Yogi SAHARANPUR NEWS
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