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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: लापरवाही पर इंजीनियर-ठेकेदार पर होगी FIR, सीएम योगी बोले- विकास कार्यों में खामी बर्दाश्त नहीं

UP News: लापरवाही पर इंजीनियर-ठेकेदार पर होगी FIR, सीएम योगी बोले- विकास कार्यों में खामी बर्दाश्त नहीं

CM योगी ने आगरा में विकास कार्यों में गुणवत्ता पर जोर दिया. सड़क लापरवाही पर एफआईआर, ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों पर रोक, जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता तय करने के निर्देश दिए.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 29 Jun 2026 11:10 AM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आगरा मंडल में चल रहे विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था और लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना की गहन समीक्षा की. मंडलायुक्त सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने साफ संदेश दिया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या खामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

आगे कहा कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा. मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों और ठेकेदारों पर सीधे एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन, अमृत योजना या किसी भी प्रोजेक्ट के तहत सड़कों की खुदाई के बाद उनका पुनर्निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए.

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आगरा को मेट्रो शहर के अनुरूप मिलें सभी सुविधाएं

CM योगी ने आगरा को मेट्रो शहर बताते हुए कहा कि यहां पानी, सड़क, सीवर और सौंदर्यीकरण जैसी मूलभूत सुविधाएं विश्वस्तरीय होनी चाहिए. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपनी प्राथमिकताएं तय करने को कहा. 'ई-विश्वकर्मा-2.0' पोर्टल पर अपलोड प्रस्तावों पर तुरंत फंड जारी करने के निर्देश दिए. आगरा जनपद में 2791 करोड़ रुपये के 495 कार्य प्रस्तावित हैं.

ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों पर रोक, क्षति पहुंचाने वालों से वसूला जाएगा हर्जाना

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों (ट्रक-डंपर) के चलने पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन वाहनों के कारण सड़कें समय से पहले क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. ऐसे वाहन मालिकों से हर्जाना वसूला जाए. आगरा एयरपोर्ट विस्तार, नए पुलों और सड़क चौड़ीकरण में आने वाली अड़चनों (एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट) को गंभीरता से लेते हुए योगी ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल बनाने के निर्देश दिए. जहां पुराने पेड़ आ रहे हैं, वहां वैकल्पिक रूट तैयार किया जाए.

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

CM योगी ने अवैध खनन और छुट्टा पशुओं की समस्या पर पड़ोसी राज्यों (राजस्थान-मध्य प्रदेश) के साथ समन्वय बनाने को कहा. गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के निर्माण को नई तकनीक से प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. दयालबाग-खंदौली बायपास, यमुना पुल और एत्मादपुर बाईपास जैसे प्रस्तावों को शामिल करने को कहा.

बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, महिला कल्याण मंत्री बेबीरानी मौर्य, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण हों. आगरा को ब्रांडेड शहर बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे.

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Published at : 29 Jun 2026 11:10 AM (IST)
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