अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को नोटिस भेजा है. सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए नोटिस दिया है. दावा है कि जल्द ही दान घोटाला मामले में चंपत राय और अनिल मिश्र से पूछताछ हो सकती है. इससे पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ही श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने इसकी पुष्टि भी की है.

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