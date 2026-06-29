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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलPassport Fee Hike: टूरिस्ट्स को झटका! पासपोर्ट बनवाना अब महंगा, किस रूट पर जाने के लिए कितना करना होगा खर्च?

Passport Fee Hike: टूरिस्ट्स को झटका! पासपोर्ट बनवाना अब महंगा, किस रूट पर जाने के लिए कितना करना होगा खर्च?

Tatkal Passport Fees 2026: जल्द ही नया पासपोर्ट बनवाने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. भारत सरकार ने पासपोर्ट से जुड़ी फीस में बड़ा बदलाव किया है.

Written By : सोनम |  Updated at : 29 Jun 2026 09:57 AM (IST)
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New Passport Fees India 2026: अगर आप विदेश घूमने की तैयारी कर रहे हैं या जल्द ही नया पासपोर्ट बनवाने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. भारत सरकार ने पासपोर्ट से जुड़ी फीस में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों के तहत अब नया पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट दोबारा जारी कराने  और तत्काल सेवा लेने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. संशोधित शुल्क 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे.

कितनी बढ़ेगी फीस?

सरकार ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत नई फीस का ऐलान किया है. इसके बाद 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट और उसके री-इश्यू की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है. वहीं, अगर आप तत्काल सेवा के जरिए पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो अब इसके लिए 5,000 रुपये देने होंगे, जबकि पहले इसकी फीस 3,500 रुपये थी.

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इसमें भी हुआ है बदलाव

इसके अलावा 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है. नया 60 पेज का पासपोर्ट बनवाने या री-इश्यू कराने के लिए अब 3,500 रुपये खर्च करने होंगे. पहले इसके लिए 2,000 रुपये देने पड़ते थे. वहीं, 60 पेज वाले पासपोर्ट की तत्काल सेवा की फीस बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है. खोए या खराब पासपोर्ट को दोबारा जारी कराने और पासपोर्ट से जुड़ी कुछ दूसरी सेवाओं के शुल्क में भी बदलाव किया गया है.

यात्रियों पर कितना पड़ेगा असर?

अगर कोई व्यक्ति विदेश यात्रा पर एक लाख रुपये या उससे ज्यादा खर्च कर रहा है, तो पासपोर्ट फीस में बढ़े हुए एक-दो हजार रुपये शायद ज्यादा महसूस न हों. लेकिन जिन परिवारों में एक साथ कई लोगों का पासपोर्ट बनना है, उनके लिए यह बढ़ोतरी जेब पर असर डाल सकती है.

समय रहते करा लें रिन्यू

अगर आपके पासपोर्ट की वैधता खत्म होने वाली है या उसके पन्ने लगभग भर चुके हैं, तो आखिरी समय तक इंतजार न करें. समय रहते पासपोर्ट रिन्यू कराने से न सिर्फ तनाव कम होगा, बल्कि तत्काल सेवा के अतिरिक्त खर्च से भी बचा जा सकेगा. ध्यान रखें कि कई देश वीजा जारी करने के लिए कम से कम छह महीने की वैधता वाला पासपोर्ट मांगते हैं.

कई मामलों में एयरलाइंस भी कम वैधता वाले पासपोर्ट पर बोर्डिंग देने से इनकार कर सकती हैं. इसलिए विदेश यात्रा की योजना बनाते समय सबसे पहले अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जरूर जांच लें. अगर आप कभी-कभार विदेश यात्रा करते हैं, तो 36 पेज वाला पासपोर्ट आपके लिए पर्याप्त हो सकता है. वहीं, जो लोग अक्सर विदेश जाते हैं, उनके लिए 60 पेज वाला पासपोर्ट बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा पन्ने होने से जल्दी री-इश्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ती.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 09:57 AM (IST)
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