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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रAI की मदद से बनाईं जहरीली गोलियां, मुहर्रम पर 15000 लोगों को बांटी थीं, दुनिया को दुश्मन मानता था फैयाज

AI की मदद से बनाईं जहरीली गोलियां, मुहर्रम पर 15000 लोगों को बांटी थीं, दुनिया को दुश्मन मानता था फैयाज

Mumbai Poison Capsule Case: , शुरुआती जांच से पता चलता है कि फैयाज ने अपनी निजी जीवन की परेशानियों के बाद पूरे समाज को ही अपना दुश्मन मान लिया और सबसे बदला लेने की ठान ली.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 29 Jun 2026 11:02 AM (IST)
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मुहर्रम के दौरान जहर देने के मामले में आरोपी फैयाज प्रेमजी की जांच कर रही पुलिस ने बड़ा अपडेट दिया है. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चलता है कि फैयाज ने अपनी निजी जीवन की परेशानियों के बाद पूरे समाज को ही अपना दुश्मन मान लिया और सबसे बदला लेने की ठान ली. आरोपी फैयाज प्रेमजी कथित तौर पर समाज से बदला लेना चाहता था. जांचकर्ताओं के अनुसार, 39 वर्षीय  फयाज ने कथित तौर पर मुहर्रम के दौरान जहरीली गोलियां बांटी थीं.

आरोपी ने पूछताछ के दौरान दावा किया कि वो दुनिया को अपना दुश्मन मानता था. पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए हैं और उसका मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है. जांचकर्ता यह भी पता लगा रहे हैं कि उसने जिंक फॉस्फाइड कैसे हासिल किया और क्या उसका कोई मानसिक इलाज का इतिहास रहा है. शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि आरोपी ने घटना से पहले AI टूल्स का इस्तेमाल करके जिंक फास्फाइड के सेवन के असर के बारे में जानकारी जुटाई थी. 

पत्नि के छोड़कर जाने से पूरे समाज को मान बैठा दुश्मन

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फैयाज प्रेमजी को उसकी पत्नी ने छोड़ दिया था, जिसके बाद से उसने अपने दिमाग में पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया था. पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक जांच के दौरान आरोपी का दावा है कि वो दुनिया के सभी लोगों से बदला लेना चाहता था, जैसे सभी ने मिलकर उसके साथ यह किया हो. पुणे में पुलिस ने फैयाज प्रेमजी के पिता का बयान दर्ज किया है. आरोपी की मां और बहन ईरान में रहती हैं. पुलिस ने आरोपी के फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. 

AI टूल से ली थी जहर की जानकारी

आरोपी ने जिंक फास्फाइड कहां से आर्डर किया और उसके पास कैसे पहुंचा इसकी भी जांच की जा रही है. 39 साल का फैयाज प्रेमजी BBA ग्रेजुएट है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी का कोई पूरा मनोरोग का इलाज तो नहीं चल रहा था, या इस तरह की मेडिकल हिस्ट्री है या नहीं. हालांकि, आरोपी पिछले कुछ दिनों से अपने जीवन में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था. पुणे पुलिस की एक टीम ने आरोपी के पुणे स्थित घर की जांच की पुलिस को पता चला कि वहां चूहों की संख्या बहुत ज्यादा है.

सूत्रों की मानें तो इसलिए आरोपी को जिंक फास्फाइड के बारे में जानकारी थी. मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपने फोन में AI टूल पर यह भी सर्च किया था कि कितनी मात्रा में जिंक फास्फाइड का इस्तेमाल करने पर शरीर पर क्या प्रभाव होता है.  

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 29 Jun 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
MUMBAI POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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