हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'

अयोध्या की एक अदालत ने दो दिन पहले सभी आठ आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. कोर्ट में सोमवार (29 जून) को पेशी के दौरान पुलिस उनकी रिमांड की अपील कर सकती है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 29 Jun 2026 09:37 AM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या में राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पार्टी की नैतकिता और राजनीतिक साख पर सवाल खड़े किए. उन्होंने भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. 

टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'राम मंदिर के इर्द-गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, वह बेहद चौंकाने वाला है. अयोध्या का राम मंदिर दशकों से RSS और BJP की हिंदुत्व की राजनीति का मुख्य आधार रहा है. आज उसी मंदिर पर भ्रष्टाचार और चोरी जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक और नैतिक साख पूरी तरह टूट चुकी है.'

'आस्था के साथ धोखा किया'

सागरिका घोष ने आगे कहा, 'जिस आंदोलन ने आस्था के साथ खड़े होने का दावा किया था, उसने उसी आस्था के साथ धोखा किया है और भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया है. BJP अंदर से पूरी तरह खोखली साबित हो गई है. इसका तथाकथित 'मिशन' केवल सत्ता और पैसा पाने का एक झूठ था.'

आरोपियों के घर छापेमारी

उधर, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों के ठिकानों पर रविवार (28 जून) को पुलिस ने एक साथ छापेमारी की. यह कार्रवाई मामले की जांच के सिलसिले में की गई. पुलिस ने लव कुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला और रामाशंकर यादव समेत सभी आरोपियों के घरों की तलाशी ली. PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी मनीष यादव के घर से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए.

राम मंदिर मामला: SIT जांच में बड़ा खुलासा, पैसे के बंटवारे पर हुआ आपसी विवाद, खुलने लगा पूरा खेल

कोर्ट में आज होगी आरोपियों की पेशी

अयोध्या की एक अदालत ने दो दिन पहले सभी आठ आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. कोर्ट में सोमवार (29 जून) को पेशी के दौरान पुलिस उनकी रिमांड की अपील कर सकती है. गिरफ्तार आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव की ड्यूटी राम मंदिर में दान के रूप में मिली नकदी और कीमती चीजों की गिनती से संबंधित काम में थी.

राम मंदिर मामले का यूपी चुनाव पर होगा असर? रामदास अठावले का बड़ा दावा, 'BJP को सत्ता में आने से...'

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
TMC India News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
इंडिया
पाकिस्तान ने भारत पर मढ़ा कराची में आतंकी हमले का आरोप तो भड़की कांग्रेस, कहा- 'अपने आंगन में सांप पालकर...'
पाकिस्तान ने भारत पर मढ़ा कराची में आतंकी हमले का आरोप तो भड़की कांग्रेस, कहा- 'अपने आंगन में सांप पालकर...'
इंडिया
'कराची में भारत ने कराया था अटैक', पाकिस्तान के आरोपों पर MEA ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा- 'पहले अपने गिरेबान में...'
'कराची में भारत ने कराया था अटैक', PAK के आरोपों पर MEA ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा- 'पहले अपने गिरेबान में...'
इंडिया
दिल्ली-यूपी और बिहार में आज बारिश होगी या नहीं? मौसम विभाग ने दिया दिया अपडेट, जानें कहां मानसून एक्टिव
दिल्ली-यूपी और बिहार में आज बारिश होगी या नहीं? मौसम विभाग ने दिया दिया अपडेट, जानें कहां मानसून एक्टिव
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
पंजाब
भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'पंजाब में पहली बार सनातन...'
भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'पंजाब में पहली बार सनातन...'
विश्व
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से हारकर टी-20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, हरमनप्रीत कौर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
ऑस्ट्रेलिया से हारकर टी-20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, हरमनप्रीत कौर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 10: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे 'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
विश्व
कराची हमले के बाद बौखलाया पाकिस्तान, आधी रात अफगानिस्तान में कर दी एयरस्ट्राइक, आतंकियों के नाम पर कर दी 35 नागरिकों की हत्या
कराची हमले के बाद बौखलाया PAK, अफगानिस्तान में कर दी एयरस्ट्राइक, आतंकियों के नाम पर की 35 की हत्या
ट्रेंडिंग
Viral Video: मरे हुए सांप को मुंह में डालकर बना रहा था Reel, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश
Viral Video: मरे हुए सांप को मुंह में डालकर बना रहा था Reel, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश
ऑटो
अब Maruti Baleno खरीदने के लिए ज्यादा पैसे करने होंगे खर्च, कंपनी ने बढ़ा दी इतनी कीमत
अब Maruti Baleno खरीदने के लिए ज्यादा पैसे करने होंगे खर्च, कंपनी ने बढ़ा दी इतनी कीमत
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget