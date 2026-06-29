राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'

अयोध्या में राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पार्टी की नैतकिता और राजनीतिक साख पर सवाल खड़े किए. उन्होंने भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया.

टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'राम मंदिर के इर्द-गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, वह बेहद चौंकाने वाला है. अयोध्या का राम मंदिर दशकों से RSS और BJP की हिंदुत्व की राजनीति का मुख्य आधार रहा है. आज उसी मंदिर पर भ्रष्टाचार और चोरी जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक और नैतिक साख पूरी तरह टूट चुकी है.'

'आस्था के साथ धोखा किया'

सागरिका घोष ने आगे कहा, 'जिस आंदोलन ने आस्था के साथ खड़े होने का दावा किया था, उसने उसी आस्था के साथ धोखा किया है और भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया है. BJP अंदर से पूरी तरह खोखली साबित हो गई है. इसका तथाकथित 'मिशन' केवल सत्ता और पैसा पाने का एक झूठ था.'

The sheer ENORMITY of what is unfolding around the Ram Temple is staggering. The Ayodhya Ram Temple has long been THE ideological cornerstone of the @RSSorg -@BJP4India Hindutva movement, built over decades of political mobilisation. Today, that very temple is engulfed by serious… — Sagarika Ghose (@sagarikaghose) June 29, 2026

आरोपियों के घर छापेमारी

उधर, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों के ठिकानों पर रविवार (28 जून) को पुलिस ने एक साथ छापेमारी की. यह कार्रवाई मामले की जांच के सिलसिले में की गई. पुलिस ने लव कुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला और रामाशंकर यादव समेत सभी आरोपियों के घरों की तलाशी ली. PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी मनीष यादव के घर से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए.

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कोर्ट में आज होगी आरोपियों की पेशी

अयोध्या की एक अदालत ने दो दिन पहले सभी आठ आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. कोर्ट में सोमवार (29 जून) को पेशी के दौरान पुलिस उनकी रिमांड की अपील कर सकती है. गिरफ्तार आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव की ड्यूटी राम मंदिर में दान के रूप में मिली नकदी और कीमती चीजों की गिनती से संबंधित काम में थी.

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