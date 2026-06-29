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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआयरलैंड दौरा खत्म, अब इंग्लैंड से होगी टीम इंडिया की टक्कर, पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट

आयरलैंड दौरा खत्म, अब इंग्लैंड से होगी टीम इंडिया की टक्कर, पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली हार को पीछे छोड़ अब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे की तैयारी में जुट गई है. इस दौरे पर भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 29 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली हार को पीछे छोड़ अब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे की तैयारी में जुट गई है. इस दौरे पर भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया नई शुरुआत करने उतरेगी, जबकि सबसे ज्यादा नजरें 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी. अगर उन्हें डेब्यू का मौका मिलता है तो वह सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे युवा इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाएंगे.

आयरलैंड दौरा भारतीय टीम के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. मेजबान टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए दो मैचों की टी20 सीरीज में भारत को 2-0 से हरा दिया. हालांकि अब टीम इंडिया उस हार को भूलकर इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी चुनौती के लिए तैयार है. इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे मुकाबले खेले जाएंगे. यह सीरीज भारतीय टीम के लिए वापसी का शानदार मौका होगी.

इस पूरे दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की रहेगी. आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले वैभव ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा था. अगर उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू का मौका मिलता है तो वह भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. आईपीएल में 237 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले इस युवा बल्लेबाज से इंग्लैंड की तेज पिचों पर भी बड़े प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

टी20 सीरीज की शुरुआत 1 जुलाई से होगी. पहला मुकाबला चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 10:00 बजे खेला जाएगा. दूसरा टी20 4 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में शाम 7:00 बजे शुरू होगा. तीसरा मुकाबला 7 जुलाई को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में रात 10:00 बजे खेला जाएगा.

इसके बाद चौथा टी20 9 जुलाई को ब्रिस्टल में रात 10:00 बजे होगा. पांचवां और आखिरी टी20 11 जुलाई को साउथैम्पटन के यूटिलिटा बाउल में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे खेला जाएगा. इस सीरीज से साफ होगा कि आयरलैंड में मिली हार के बाद टीम इंडिया कितनी मजबूत वापसी कर पाती है. टी20 सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच तीन वनडे मैच भी खेले जाएंगे. पहला वनडे 16 जुलाई को होगा. दूसरा मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा. वहीं तीसरा और आखिरी वनडे 22 जुलाई को होगा, जिसके साथ भारत का इंग्लैंड दौरा समाप्त हो जाएगा.

यह भी पढ़ें- ऑस्ट्रेलिया से हारकर टी-20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, हरमनप्रीत कौर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

इस दौरे के लिए भारतीय चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है. सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे. टीम में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन और शिवम दुबे जैसे आक्रामक बल्लेबाज शामिल हैं. गेंदबाजी की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और वरुण चक्रवर्ती जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के कंधों पर होगी.

यह भी पढ़ें- India vs Ireland T20: भारत को बैक टू बैक कैसे हरा पाई आयरलैंड, क्या थी रणनीति? कप्तान ने कर दिया खुलासा

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी पहले ही अपनी टीम को वैभव सूर्यवंशी से सावधान रहने की सलाह दे चुके हैं. उनका मानना है कि ऐसे युवा बल्लेबाज टी20 क्रिकेट का अंदाज बदल रहे हैं और अब 230 रन का स्कोर भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता. ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर रहेंगी कि टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर कैसा प्रदर्शन करती है और क्या वैभव सूर्यवंशी अपने इंटरनेशनल करियर की यादगार शुरुआत कर पाते हैं.

Published at : 29 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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T20 Mohammad Siraj SHREYAS IYER Vaibhav Sooryavanshii
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