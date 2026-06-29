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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, समझौता नहीं होगा', फायर NOC की वैधता पर बोले सीएम योगी

'जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, समझौता नहीं होगा', फायर NOC की वैधता पर बोले सीएम योगी

Yogi Adityanath: CM योगी ने फायर एनओसी की वैधता समाप्त होने से पहले नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. बैठक में फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे ,ईवी चार्जिंग, डेटा सेंटर, लाइन लॉस समेत कई महत्वपूर्ण फैसले.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 29 Jun 2026 11:13 AM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्नि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय अस्पतालों और होटलों में फायर एनओसी की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराया जाए. जिन संस्थानों की फायर एनओसी की वैधता समाप्त होने वाली है या जिनके पास अब तक वैध फायर एनओसी उपलब्ध नहीं है, उन्हें तुरंत नोटिस जारी किए जाएं.

मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जनसुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा, स्वास्थ्य, डेटा सेंटर, ईवी चार्जिंग सहित विभिन्न जनहितकारी परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई.

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फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 85% भूमि अधिग्रहीत, सभी नए एक्सप्रेसवे का काम तेज करें

बैठक में बताया गया कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1339.04 हेक्टेयर भूमि में से 1135.57 हेक्टेयर (84.80%) भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है. मुख्यमंत्री ने इस प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी प्रस्तावित नए एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए. उन्होंने आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल, झांसी, जेवर, मेरठ-हरिद्वार, विंध्य और विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे की समीक्षा की.

ईवी चार्जिंग स्टेशन और डेटा सेंटर की स्थापना में तेजी लाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में तेजी लाई जाए. निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए. डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. 

लाइन लॉस पर फीडरवार जवाबदेही तय हो, बिजली चोरी पर विशेष अभियान चले

ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान CM योगी ने मंडलायुक्त मेरठ, आगरा और सहारनपुर को लाइन लॉस पर फीडरवार जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए. उन्होंने बिजली चोरी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने और ईमानदार उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा.

मॉडल बिल्डिंग बायलॉज

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए प्रस्तावित मॉडल बिल्डिंग बायलॉज की समीक्षा करते हुए प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर 15 दिनों में पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए.

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

CM योगी ने ग्रामीण आजीविका मिशन के रिक्त पदों पर चयन व तैनाती की प्रक्रिया तेज करने, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के बाकी कार्य समयबद्ध पूरा करने और सीवर लाइन से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों को हटाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हर जनहित परियोजना समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए.

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Published at : 29 Jun 2026 11:13 AM (IST)
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