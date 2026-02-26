एक्सप्लोरर
'हमने 9 साल में यूपी की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना कर दिया', जापान में CM योगी का बड़ा दावा
CM Yogi Japan Visit: यामनाशी प्रांत में उन्होंने हाइड्रोजन केंद्र का दौरा किया और वहां की तकनीक को समझा. जिसके बाद ग्रीन हाड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकी सहयोग समझौता हस्ताक्षर हुए.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जापान के दौरे पर हैं. यामनाशी प्रांत में उन्होंने हाइड्रोजन केंद्र का दौरा किया और वहां की तकनीक को समझा. जिसके बाद ग्रीन हाड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकी सहयोग समझौता हस्ताक्षर हुए. इस दौरान CM योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत कासबसे बड़ा राज्य है. यहां की आबादी 25 करोड़ से अधिक है और राज्य प्रकृति रूप से बेहद संपन्न है. बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सफलता के कई आयाम स्थापित किए हैं. इस दौरान हमने यूपी के प्रति व्यक्ति की आय को 3 गुना कर दिया है.
