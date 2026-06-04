यूपी में योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं? ब्रजेश पाठक के बयान से हलचल

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अभी से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तेज हो गई हैं. कई नेता यूपी में भाजपा के नेतृत्व को लेकर भी कई तरह के क़यास लगा रहा है. वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा भी गर्म ऐसे हैं, ऐसे में प्रदेश में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है.

यूपी चुनाव को लेकर कानपुर के यूपी तक कॉन्क्लेव में बीजेपी के दो बड़े ब्राह्मण चेहरा माने जा वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा से बीजेपी में आए रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे ने हिस्सा लिया. इन दोनों नेताओं ने यूपी चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व को लेकर खुलकर बात की और बताया कि 2027 के चुनाव में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा.

टसीएम योगी के चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव'

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कहा कि यूपी चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ही तीसरी बार भी मुख्यमंत्री होंगे. उन्हीं की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरेगी. ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही हम चुनाव में जाएंगे और सीएम का चेहरा भी वहीं होंगे.

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मनोज पांडे ने भी किया बड़ा दावा

योगी सरकार में नए-नए मंत्री बने ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे में सीएम के चेहरे को लेकर यहीं बात दोहराई और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है. इसकी वजह सीएम एक सशक्त नेतृत्व हैं. यूपी का चुनाव बीजेपी सीएम योगी के चेहरे पर ही लड़ेगी. हम उन्हें के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे.

ब्रजेश पाठक और मनोज पांडे का ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यूपी में बीते कुछ समय से ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी की खबरें तेज हैं. वहीं ब्रजेश पाठक और सीएम योगी के आपसी तालमेल को लेकर भी कई तरह के कयास लगते रहे हैं. दोनों नेताओं ने ये भी दावा किया कि ब्राह्मण वोटर बीजेपी के साथ ही रहेंगे.

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