यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, कहा- देश भर में लाया जाएगा नगीना मॉडल

उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आजाद पार्टी की कोर कमेटी ने तय किया है कि आज 4 जून को दो साल पहले लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे और इस दिन को व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएंगे.

चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आज के दिन ही हमारे आंदोलन को मजबूती मिली थी. उन्होंने कहा कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल लेकर आए थे, उसी तरह आजाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश और देश में नगीना मॉडल लेकर जाएंगे. अगर कमजोर वर्ग के लोग इकट्ठा हो जाए, तो सत्ता को उखाड़ फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है.

आसपा 4 जून से शुरू कर रही सत्ता परिवर्तन यात्रा

चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आज 4 जून से हम लोग सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं, यह यात्रा बिजनौर शुरू होकर मेरठ, शामली और अगले फेज में पूरे प्रदेश में जाएगी. उन्होंने यह भी बताया है कि नगीना की जनता के आशीर्वाद सभा इंदिरा भवन में रखी गई है.

हाउस अरेस्ट किए जाने पर कहा- निकालेंगे संवैधानिक रास्ता

चंद्रशेखर आजाद ने खुद को पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किए जाने पर कहा कि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, अगर कोई ऐसी स्थिति होगी तो उसका संवैधानिक रास्ता निकालेंगे. उन्होंने कहा कि, पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है, अगर पुलिस सरकार के इशारे पर धमकाने का काम करेगी तो इसका हल भी बात कर निकालेंगे.

सत्ता परिवर्तन यात्रा को परमिशन न मिलने पर भड़के

सत्ता परिवर्तन यात्रा के परमिशन को लेकर उन्होंने कहा है कि हम मुख्यालय जा रहे हैं, अधिकारियों से बैठकर बातचीत करेंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि हमने सत्ता परिवर्तन यात्रा के लिए परमिशन मांगी है लेकिन अभी नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार मुझे मेरे लोगों के बीच जाने नहीं देगी और हमे अपनी बात नहीं रखने देगी तो हम लोकतंत्र की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने यात्रा को परमिशन नहीं दिए जाने पर सरकार पर निशाना साधा है.

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव की तरह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बिजनौर की कमजोर वर्ग की जनता ने अगर समझदारी दिखाई तो परिणाम यह होंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक भी सीटें जिले में नहीं जीत पाएगी. उन्होने दाा किया सभी 8 सीटों पर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के विधायक होंगे.

सत्ता परिवर्तन रैली से पहले चंद्रशेखर आजाद हाउस अरेस्ट, घर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात

उन्होंने कहा कि, मैं अकेले इस क्षेत्र की जनता के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाता हूं कि यहां उद्योग धंधे लग जाएं जिससे यहां लाखों नौजावानों को रोजगार मिल सके. उन्होने आरोप लगाया है कि सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र के लोगों की पीड़ा दूर हो. उन्होंने कहा कि, बिजली पानी और सड़क से बढ़कर भी बहुत सारी जरूरते हैं.

सरकार लगाया भेदभाव का आरोप

उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता अपने विधायकों और सांसदों को 5 करोड़ रुपये देती है लेकिन 1 करोड़ की बात करते हैं. यह जो भेदभाव किया जा रहा है जनता सब देख रही है. उन्होंने कहा कि मैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाता हूं तो पुलिस मुझे रोक लेती है. हालांकि, उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है, पुलिस सरकार के इशारों पर काम रही है.

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