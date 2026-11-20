Live: सीएम योगी की मां सावित्री देवी का निधन, मुख्यमंत्री धामी ने जताया दुख
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का निधन हुआ है, उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है.
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्होंने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव स्थित अपने पैतृक आवास पर अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार में शोक की लहर है.
जानकारी के अनुसार जिस वक्त सीएम योगी की मां सावित्री देवी का निधन हुआ, उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल थे. वह युवा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम में युवाओं को टैबलेट वितरित कर रहे थे.
Live: इस साल फरवरी में अपनी मां से मिलने गए थे सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच मां के लिए समय निकालते थे और वह वह इस साल फरवरी में अपनी मां से मिलने अपने गांव पंचूर गए थे और उनका हालचाल जाना था.
Live: दुःख की इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं- पंकज चौधरी
यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- "उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजनीय माताजी सावित्री देवी का स्वर्गवास अत्यंत दुःखद एवं हृदय को व्यथित करने वाला है. मां का दुनिया से जाना जीवन की ऐसी क्षति है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती. दुःख की इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा मुख्यमंत्री जी व समस्त परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने का संबल प्रदान करें.ॐ शांति"