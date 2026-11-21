बिहार में छठ पर्व मना कर लुधियाना लौट रही मां-बेटी के साथ वर्दी पहने पुलिसकर्मी ने मारपीट वीडियो वायरल होने के बाद मामला गरमा गया है. आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद समेत कई सभी सियासी दलों ने इस घटना पर आपत्ति जताते हुए इसे बेहद पीड़ादायक बताया. उन्होंने इस घटना का निष्पक्ष जाँच और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

ये घटना दरभंगा–अमृतसर एक्सप्रेस (15211) में हुई. जब ट्रेन मुरादाबाद से नजीबाबाद के बीच सफ़र कर रही थी, इसी दौरान मां-बेटी के साथ जीआरपी पुलिसकर्मी ने मारपीट की और थप्पड़ मारते हुए उसे नीचे गिरा दिया. नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि ट्रेन में पुलिसकर्मियों द्वारा बिहार के परिवार के साथ मारपीट की घटना बेहद पीड़ादायक और चिंताजनक है.

चंद्रशेखर आजाद ने की निष्पक्ष जांच की माँग

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों ने इस मामले में महिला और उसकी तीन बेटियों पर प्राथमिकी दर्ज की है जबकि दूसरे पक्ष की पुरुष पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने और महिला को घायल करने की शिकायत को दर्ज ही नहीं किया गया. ये कार्रवाई पुलिस की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं.

चंद्रशेखर ने इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस मामले में न्यायसंगत जाँच किए जाने की माँग की और कहा कि रेलवे से अनुरोध है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर रेलवे स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इसकी निष्पक्ष जाँच हों. उन्होंने कहा कि पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा महिला से मारपीट के आरोपों की गंभीरता से जाँच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि किसी के साथ अन्याय न हो.

आप ने भी घटना पर उठाए सवाल

आम आदमी पार्टी ने भी इस घटना को लेकर सवाल उठाए हैं. आप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा- 'मोदी राज में ट्रेनों के भीतर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं! जननायक एक्सप्रेस में एक महिला के साथ सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी द्वारा की गई बेरहमी से मारपीट बेहद शर्मनाक है. मोदी सरकार के महिला सुरक्षा के दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं.

अश्विनी वैष्णव जी, रेलवे सिर्फ़ रील बनाने और प्रचार करने का नाम नहीं है. यात्रियों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी प्राथमिकता सुरक्षा नहीं, सिर्फ़ दिखावा बनकर रह गई है.'

वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज संघर्ष वाहिनी के नेता अनूप मैथिली ने भी इस घटना पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि 'दरभंगा-अमृतसर एक्सप्रेस (15211) में बिहार के यात्रियों के साथ पुलिस की गुंडागर्दी! आखिर कब तक सहेंगे बिहारी यह अपमान?.