उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक और सामाजिक समीकरणों को लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है. इसी बीच लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी से जुड़े एक कार्यकर्ता का पोस्टर चर्चा में है. पोस्टर में भगवान राम, कृष्ण और शिव को एक ही स्वरूप बताते हुए सनातन धर्म की मूल भावना को PDA समाज से जोड़ने की कोशिश की गई है.

पोस्टर पर लिखा है, "राम ही कृष्ण हैं, कृष्ण ही शिव हैं, शिव ही राम हैं… स्वरूप अनेक हैं, लेकिन परमतत्व तो एक ही है." यही नहीं सपा के PDA को धार्मिक प्रतीकों से जोड़ने की कोशिश हुई. पोस्टर में PDA की व्याख्या भी धार्मिक प्रतीकों के जरिए की गई है.

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इस तरह समझाई PDA की परिभाषा

P - प्रेम: भगवान श्रीकृष्ण को प्रेम का प्रतीक बताया गया है.

D - दया: भगवान शिव को दया और करुणा का प्रतीक बताया गया है.

A - आदर्श: भगवान राम को आदर्श का प्रतीक बताया गया है.

पोस्टर के निचले हिस्से में राजनीतिक नारा भी दिया गया है 'अबकी बार 300 पार PDA सरकार' और 'जय समाजवाद'. पोस्टर में जय भीम का नारा भी शामिल है. यह पोस्टर लखीमपुर खीरी की धौरहरा विधानसभा से लवकुश यादव नामक सपा कार्यकर्ता ने लगवाया है.

लखनऊ में सपा मुख्यालय के पोस्टर भी चर्चा में रहे थे

यहां बता दें कि इससे पहले भी राजधानी लखनऊ में कई पोस्टर लगे थे,जिसमें भगवान कृष्ण के साथ सपा प्रमुख अखिलेश की तस्वीर लगी थी और 2027 में सपा की सरकार बनने का दावा किया गया था. कुछ समर्थकों ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भी पोस्टर लगा दिए थे. उधर इससे पहले दशहरे के मौके पर कुछ अज्ञात लोगों ने राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में सपा नेताओं और इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग लगवा दिए थे. जिस पर कई जगह सपा नेताओं ने FIR भी करवाई.

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