उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का अंतिम संस्कार हरिद्वार के चंडीघाट पर हुआ. सीएम योगी के छोटे भाई महेंद्र ने चिता को मुखाग्नि दी, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के बड़े भाई मानवेंद्र और सभी परिजन और गांव के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे. इसके साथ ही यहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु बाबा रामदेव, परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज और अन्य लोग मौजूद रहे.

सीएम योगी की मां सावित्री देवी का निधन शुक्रवार (20 नवंबर) को सुबह 10:45 पर हुआ था. वे पिछले काफी समय से बीमार थीं और पौढ़ी गढ़वाल के पैतृक गांव पंचूर में रह रहीं थीं, उनकी उम्र 91 वर्ष थी.

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अंतिम यात्रा में भावुक हुए योगी

शनिवार को अंतिम को यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए. उन्होंने मां के शव को कंधा दिया और इस दौरान वे बेहद भावुक नजर आए. अंतिम संस्कार में शामिल में उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं के साथ ही यूपी सरकार में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए. पैतृक गांव पंचूर से अंतिम यात्रा सुबह हरिद्वार के चंडीघाट पर पहुंची थी.

2020 में पिता का हुआ था निधन

सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निशान अप्रैल 2020 में हुआ था. वह वन विभाग में फारेस्ट रेंजर के पद से रिटायर हुए थे. सीएम योगी के अलावा उनके तीन भाई और हैं जबकि दो बहनें भी हैं. सबसे छोटे भाई महेंद्र मोहन बिष्ट जिन्होंने मां को मुखाग्नि दी वे उत्तराखंड में एक स्कूल शिक्षक हैं. इन्होने ने ही पिता को भी मुखाग्नि दी थी.

सीएम योगी का परिवार पूरी तरह सादगीपूर्ण जीवन में रहता है. कभी भी उनके बारे में कोई राजनैतिक या अन्य तरह की खबर सामने नहीं आई. लेकिन आज मां के निधन के पश्चात उनके परिवार के लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं.

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