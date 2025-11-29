'सपा का एजेंडा रोहिंग्या और घुसपैठियों को मतदान...', SIR पर भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष को घेरा

उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का कार्य लगातार जारी है, वहीं इसे लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी है. उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एसआईआर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी (सपा) के रवैये पर बड़ा हमला बोला है.

उन्होंने कहा कि सपा के लोग समाज में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जिस प्रकार से अविश्वास का वातावरण बना रहे है ये कही न कही लोकतंत्र और देश के हित मे नही है. एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत केवल अपात्र लोगो को हटाना है. ताकि एक सही सूची बने, जिससे कि देश के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो.

भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर साधा निशाना

भूपेंद्र चौधरी ने कहा, "सपा का एजेंडा रोहिंग्या और घुसपैठियों को मतदान का अधिकार देकर देश को कमजोर करने का जो षड्यंत्र है, प्रदेश और देश की जनता सब जानती है." इसी प्रकार बिहार में नेगेटिव माहौल बनाया, इससे ये साबित होता है कि लोगों को गुमराह करके देश मे अनिश्चिता का माहौल बनाना चाहते है और संवैधानिक संस्थाओं को लांछित करने का प्रयास जो सपा का है वो सफल नही होगा.

महमूद मदनी के बयान पर दी प्रतिक्रिया

वहीं, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि जिस तरह से देश की जनता ने पिछले कालखण्ड से पीएम नरेंद्र मोदी को जनादेश दिया है और तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बनी, तब से विपक्ष के लोग कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हतास और निराश है.

'दर्पण को दोष न दे, अपने चेहरे देखें'

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, "इस प्रकार की बयानबाजी करके ये समाज मे अनिश्चितता का माहौल पैदा करना चाहते है, हमारे यहां लोकतंत्र की गहरी जड़े है,जिसमे देश की जनता को पूर्ण विश्वास है, मैं इन नेताओं से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की बयानबाजी करने वाले दर्पण को दोष न दे ,अपने चेहरे को जरूर देखें."

