यूपी: घरेलू कलह में पति ने ली पत्नी की जान, पेचकस से हमलाकर की हत्या, पुलिस की हिरासत में आरोपी

उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ से महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, पारिवारिक कलह में पति ने अपनी पत्नी की पेचकस से हमला कर हत्या कर दी. मृतका के बड़े बेटे ने उक्त मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस टीम ने घटना स्थल पर पहुंच कर आरोपी पति हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, आजमगढ़ के महुआरी मठिया गांव में बीती रात घरेलू कलह के चलते पति सुनील यादव ने धारदार हथियार पेचकस से पत्नी सुनीता यादव 35 वर्ष की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था. रात करीब 12 बजे की घटना है. मामला बढ़ने पर आवेश में आकर पति ने पहले जमकर मारा पीटा फिर पेचकस से हमला कर दिया. पेचकस से पत्नी के गले पर वार कर दिया. शरीर पर अन्य हिस्सों पर भी वार किया. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई.

पुलिस ने घटना स्थल से जुटाए सबूत

घटना के वक्त घर पर मौजूद तीन बच्चे 16 वर्षीय हर्ष यादव 14 वर्षीय अंशिका यादव और 8 वर्षीय प्रिंस यादव सहम गए. शोर होने के बाद भी किसी पड़ोसी ने वहां मौके पर पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटाई. घटना की सूचना दंपति के बड़े बच्चे ने पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई. जनपद मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौके का निरीक्षण किया. फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड ने जांच की. साक्ष्य को कलेक्ट किया गया.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी पति सुनील को हिरासत में ले लिया गया है. जबकि मृतका पत्नी के परिजनों की तहरीर पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. तिजारा की आरोपी की खरिहानी बाजार में दुकान है.

