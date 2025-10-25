हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी बार काउंसिल चुनाव की तारीख घोषित, 14 नवंबर से नामांकन शुरू, जानें- पूरी प्रक्रिया

यूपी बार काउंसिल चुनाव की तारीख घोषित, 14 नवंबर से नामांकन शुरू, जानें- पूरी प्रक्रिया

UP Bar Council: उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव की तारीख तय हो गई है. इसके तहत नामांकन की प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू होकर 19 नवंबर तक चलेगी. कुल 25 पदों के लिए चुनाव होना है. 

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Oct 2025 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के लंबे समय से प्रतीक्षित चुनाव की तारीख आखिरकार तय हो गई है. चुनाव अधिकारी और सचिव राम किशोर शुक्ल ने सत्र 2025-26 के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इसके तहत नामांकन की प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू होकर 19 नवंबर तक चलेगी. कुल 25 पदों के लिए चुनाव होना है. 

नामांकन पत्र महर्षि दयानंद मार्ग स्थित बार काउंसिल कार्यालय, प्रयागराज से लिए जाएंगे. इसके बाद 20 और 21 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. जो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहेंगे, वे 26 नवंबर शाम 5 बजे तक ऐसा कर सकेंगे. प्रत्याशियों की अंतिम सूची 27 नवंबर को जारी की जाएगी. उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान इस बार डेढ़ लाख रुपये नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में सुरक्षा राशि जमा करनी होगी. 

जनवरी में मतदान, फरवरी में मतगणना

बार काउंसिल में नामांकन के बाद करीब एक महीने तक प्रचार का दौर चलेगा, जिसमें उम्मीदवार विभिन्न जिलों में अपने समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे ताकि उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके. मतदान प्रक्रिया 16 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग जिलों में कराई जाएगी.  

प्रयागराज में बार काउंसिल परिसर और लखनऊ में हाईकोर्ट खंडपीठ प्रांगण में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. इसी तरह अन्य जिलों में भी अधिवक्ता अपने-अपने जनपद मुख्यालय या मुंसिफ कोर्ट में मतदान करेंगे. वोटिंग संपन्न होने के बाद मतगणना फरवरी में कराई जाएगी, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं की गई है.

10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य

चुनाव अधिकारी ने बताया कि कुल 25 में से 12 सदस्यों के लिए कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता अनुभव आवश्यक होगा. बार काउंसिल चुनाव न सिर्फ वकीलों की प्रतिनिधि संस्था का गठन करेगा, बल्कि प्रदेश की विधिक व्यवस्था में नई ऊर्जा और दिशा भी तय करेगा. बार काउंसिल के चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं और वकीलों ने माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है. 

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 25 Oct 2025 11:55 AM (IST)
Tags :
UP Bar Council UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
विश्व
दिल्ली NCR
इंडिया
क्रिकेट
विश्व
दिल्ली NCR
इंडिया
क्रिकेट
बिहार
यूटिलिटी
यूटिलिटी
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
