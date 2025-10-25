यूपी बार काउंसिल चुनाव की तारीख घोषित, 14 नवंबर से नामांकन शुरू, जानें- पूरी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के लंबे समय से प्रतीक्षित चुनाव की तारीख आखिरकार तय हो गई है. चुनाव अधिकारी और सचिव राम किशोर शुक्ल ने सत्र 2025-26 के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इसके तहत नामांकन की प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू होकर 19 नवंबर तक चलेगी. कुल 25 पदों के लिए चुनाव होना है.

नामांकन पत्र महर्षि दयानंद मार्ग स्थित बार काउंसिल कार्यालय, प्रयागराज से लिए जाएंगे. इसके बाद 20 और 21 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. जो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहेंगे, वे 26 नवंबर शाम 5 बजे तक ऐसा कर सकेंगे. प्रत्याशियों की अंतिम सूची 27 नवंबर को जारी की जाएगी. उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान इस बार डेढ़ लाख रुपये नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में सुरक्षा राशि जमा करनी होगी.

जनवरी में मतदान, फरवरी में मतगणना

बार काउंसिल में नामांकन के बाद करीब एक महीने तक प्रचार का दौर चलेगा, जिसमें उम्मीदवार विभिन्न जिलों में अपने समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे ताकि उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके. मतदान प्रक्रिया 16 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग जिलों में कराई जाएगी.

प्रयागराज में बार काउंसिल परिसर और लखनऊ में हाईकोर्ट खंडपीठ प्रांगण में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. इसी तरह अन्य जिलों में भी अधिवक्ता अपने-अपने जनपद मुख्यालय या मुंसिफ कोर्ट में मतदान करेंगे. वोटिंग संपन्न होने के बाद मतगणना फरवरी में कराई जाएगी, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं की गई है.

10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य

चुनाव अधिकारी ने बताया कि कुल 25 में से 12 सदस्यों के लिए कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता अनुभव आवश्यक होगा. बार काउंसिल चुनाव न सिर्फ वकीलों की प्रतिनिधि संस्था का गठन करेगा, बल्कि प्रदेश की विधिक व्यवस्था में नई ऊर्जा और दिशा भी तय करेगा. बार काउंसिल के चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं और वकीलों ने माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है.

