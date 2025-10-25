सड़क हादसे में बाल-बाल बचीं मंत्री बेबी रानी मौर्य, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे ट्रक से टकराई कार

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य बाल-बाल सड़क हादसे में बच गईं. शुक्रवार रात उनकी कार फिरोजाबाद जनपद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के 56 माइल स्टोन के पास एक ट्रक से टकरा गई लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से बच गया. सूचना के बाद मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंच गई और हालात को संभाला.

खबर के मुताबिक शुक्रवार की रात को उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य लखनऊ से आगरा लौट रही थीं. इसी दौरान रास्ते में उनकी फॉर्च्यूनर कार ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि मंत्री इस हादसे में सुरक्षित हैं. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है.

हादसे में बाल-बाल बचीं बेबी रानी मौर्य

पुलिस के मुताबिक ये हादसा फिरोजाबाद जनपद के समीप 56वे किलोमीटर पर हुआ. एक्सप्रेस-वे पर दोनों दिशाओं का यातायात एक ही मार्ग से संचालित हो रहा था. इसी बीच कैबिनेट मंत्री की फॉर्च्यूनर कार के आगे चल रहे एक ट्रक का टायर अचानक फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर मंत्री की गाड़ी से टकरा गया.

ड्राइवर की सूझबूझ से वाहन नियंत्रित

कार ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को नियंत्रित कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, मंत्री की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इस हादसे पर सीओ सिरसागंज अनिवेश कुमार ने बताया, एक्सप्रेस-वे पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है. इसमें किसी को चोट नहीं आयी है.

सीओ ने कहा कि मंत्री बेबी रानी मौर्य अपने प्रभारी जिले हाथरस में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो रही थीं. हादसे के बाद मंत्री को दूसरी गाड़ी से लखनऊ भेजा गया है. इस पूरे मामले में यूपीडा की लापरवाही है.

हादसे के बाद मंत्री बेबी रानी मौर्य ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक्सप्रेस-वे पर होने वाले हादसों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

इनपुट- रंजीत गुप्ता

