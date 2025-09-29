हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी के मंत्री बोले- 'अखिलेश अब मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करें, कभी नहीं आएगी उनकी सरकार'

योगी के मंत्री बोले- 'अखिलेश अब मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करें, कभी नहीं आएगी उनकी सरकार'

UP News: कृषि मंत्री ने आई लव मोहम्मद के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली और गोरखपुर में स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में अब आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 29 Sep 2025 08:14 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महोबा दौरे के दौरान विपक्ष और विशेषकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश मेंआई लव मोहम्मदनहीं चलेगा. जो लोग अराजकता और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दंगाइयों को अपने आवास पर दावत दी थी, जो बेहद शर्मनाक था. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश अब मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करें, उनकी सरकार लौटकर कभी नहीं आएगी.

कृषि मंत्री ने आई लव मोहम्मद के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली और गोरखपुर में स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में अब आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा और जो अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कृषि मंत्री कहा कि यहां सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना, अराजकता पैदा करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई जाएगी.

कृषि मंत्री ने अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तब वे अपना प्लेन भेज करके दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर दावत दिया था वो कितनी शर्मनाक घटना थी कि जिन लोगों ने दर्जनों लोगों को हत्याएं की उनके साथ बैठकर तत्कालीन मुख्यमंत्री दावत खा रहा था. वो काम अब उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला और अब वो लौटने वाले नहीं है. वे मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद कर दें वो समय लौटने वाला नहीं है.

प्राइवेट दुकानों से भी खाद लें किसान- कृषि मंत्री

महोबा पहुंचे कृषि मंत्री ने किसानों से संवाद किया और कबरई साधन सहकारी समिति का निरीक्षण कर खाद वितरण एवं स्टॉक रजिस्टर की जांच की. उन्होंने खाद की कमी की खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद करार दिया और कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है. महोबा में इस बार पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक खाद भेजी गई है और आने वाले दिनों में और भी आपूर्ति हो रही है. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे सिर्फ समितियों पर निर्भर न रहें बल्कि प्राइवेट दुकानों से भी खाद लें, क्योंकि वहां भी वही मानक वाली खाद उपलब्ध है.

प्रदेश में उत्पादन कई गुना बढ़ा है- कृषि मंत्री

कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलहन और तिलहन उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है. इसी उद्देश्य से मिनीकिट योजना के तहत निशुल्क बीज वितरण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में उत्पादन कई गुना बढ़ा है. उन्होंने बताया कि अखिलेश सरकार के दौरान दलहन का उत्पादन मात्र 12 लाख मीट्रिक टन था, जो आज बढ़कर 36 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हो गया है. इसी तरह तिलहन का उत्पादन भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है. शाही ने कहा कि केंद्र सरकार ने दलहन व तिलहन की एमएसपी दोगुने के करीब बढ़ाई है, जिससे किसानों, खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र को बड़ा लाभ मिल रहा है.

किसान खाद के लिए नहीं हैं परेशान- कृषि मंत्री

मंत्री ने मीडिया पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि अनावश्यक रूप से यह दिखाया जा रहा है कि किसान खाद के लिए परेशान हैं. उन्होंने दावा किया कि महोबा और हमीरपुर के भ्रमण में कहीं भी खाद के लिए लाइन या अव्यवस्था देखने को नहीं मिली. शाही ने कहा कि सरकार किसानों को सहूलियत देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और किसी भी किसान को खाद के लिए कठिनाई नहीं होगी.

Published at : 29 Sep 2025 08:14 PM (IST)
Tags :
Surya Pratap Shahi BJP Akhilesh Yadav UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले खूंखार गेंदबाज चोटिल, टीम में हुआ बड़ा बदलाव, देखें अपडेटेड स्क्वाड
भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले खूंखार गेंदबाज चोटिल, टीम में हुआ बड़ा बदलाव, देखें अपडेटेड स्क्वाड
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले खूंखार गेंदबाज चोटिल, टीम में हुआ बड़ा बदलाव, देखें अपडेटेड स्क्वाड
भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले खूंखार गेंदबाज चोटिल, टीम में हुआ बड़ा बदलाव, देखें अपडेटेड स्क्वाड
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
विश्व
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
राजस्थान
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
ट्रेंडिंग
मौत की छलांग! शख्स ने सेकड़ों फीट से जंगली खाई में लगा दिया जंप- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
मौत की छलांग! शख्स ने सेकड़ों फीट से जंगली खाई में लगा दिया जंप- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
ट्रैवल
Thailand Tour For Indians: थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स
थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget