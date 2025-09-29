योगी के मंत्री बोले- 'अखिलेश अब मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करें, कभी नहीं आएगी उनकी सरकार'

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महोबा दौरे के दौरान विपक्ष और विशेषकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में “आई लव मोहम्मद” नहीं चलेगा. जो लोग अराजकता और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दंगाइयों को अपने आवास पर दावत दी थी, जो बेहद शर्मनाक था. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश अब मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करें, उनकी सरकार लौटकर कभी नहीं आएगी.

कृषि मंत्री ने आई लव मोहम्मद के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली और गोरखपुर में स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में अब आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा और जो अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कृषि मंत्री कहा कि यहां सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना, अराजकता पैदा करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई जाएगी.

कृषि मंत्री ने अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तब वे अपना प्लेन भेज करके दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर दावत दिया था वो कितनी शर्मनाक घटना थी कि जिन लोगों ने दर्जनों लोगों को हत्याएं की उनके साथ बैठकर तत्कालीन मुख्यमंत्री दावत खा रहा था. वो काम अब उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला और अब वो लौटने वाले नहीं है. वे मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद कर दें वो समय लौटने वाला नहीं है.

प्राइवेट दुकानों से भी खाद लें किसान- कृषि मंत्री

महोबा पहुंचे कृषि मंत्री ने किसानों से संवाद किया और कबरई साधन सहकारी समिति का निरीक्षण कर खाद वितरण एवं स्टॉक रजिस्टर की जांच की. उन्होंने खाद की कमी की खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद करार दिया और कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है. महोबा में इस बार पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक खाद भेजी गई है और आने वाले दिनों में और भी आपूर्ति हो रही है. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे सिर्फ समितियों पर निर्भर न रहें बल्कि प्राइवेट दुकानों से भी खाद लें, क्योंकि वहां भी वही मानक वाली खाद उपलब्ध है.

प्रदेश में उत्पादन कई गुना बढ़ा है- कृषि मंत्री

कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलहन और तिलहन उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है. इसी उद्देश्य से मिनीकिट योजना के तहत निशुल्क बीज वितरण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में उत्पादन कई गुना बढ़ा है. उन्होंने बताया कि अखिलेश सरकार के दौरान दलहन का उत्पादन मात्र 12 लाख मीट्रिक टन था, जो आज बढ़कर 36 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हो गया है. इसी तरह तिलहन का उत्पादन भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है. शाही ने कहा कि केंद्र सरकार ने दलहन व तिलहन की एमएसपी दोगुने के करीब बढ़ाई है, जिससे किसानों, खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र को बड़ा लाभ मिल रहा है.

किसान खाद के लिए नहीं हैं परेशान- कृषि मंत्री

मंत्री ने मीडिया पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि अनावश्यक रूप से यह दिखाया जा रहा है कि किसान खाद के लिए परेशान हैं. उन्होंने दावा किया कि महोबा और हमीरपुर के भ्रमण में कहीं भी खाद के लिए लाइन या अव्यवस्था देखने को नहीं मिली. शाही ने कहा कि सरकार किसानों को सहूलियत देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और किसी भी किसान को खाद के लिए कठिनाई नहीं होगी.