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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGen-Z कराएगा कांग्रेस की नैया पार! यूपी चुनाव 2027 के लिए बनाया प्लान

Gen-Z कराएगा कांग्रेस की नैया पार! यूपी चुनाव 2027 के लिए बनाया प्लान

UP Congress: उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 2027 के चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है. जिसकी शुरुआत वाराणसी से हो रही है. इसके तहत यहां के सौ वार्ड में बूथ प्रहरियों को प्रशिक्षित किया जाएगा.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 13 Aug 2026 01:30 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अब पार्टियों ने अपनी तैयारी को तेज कर दिया है. कांग्रेस पार्टी की तरफ से वाराणसी के 100 वार्ड में बूथ प्रहरी तैनात किए गए थे. अब इन बूथ प्रहरियों को अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से वाराणसी के अलग-अलग वार्ड में लोगों से संपर्क किया जाए. इस दौरान पार्टी का विशेष फोकस Gen Z पर होगा. 

इसके अलावा सितंबर के दूसरे सप्ताह में काशी में प्रयागराज की तर्ज पर युवा संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जा सकता है. जिसके लिए जल्द   ही पार्टी की ओर से तैयारी शुरू की जाएगी. 

कांग्रेस पार्टी का Gen Z विशेष फोकस

उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी की तरफ से एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी में कांग्रेस पार्टी Gen Z पर खास फोकस करती हुई नजर आ रही है. जनपद के 100 वार्ड में तैनात किए गए बूथ प्रहरियों को अब अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से युवा मतदाता और अन्य लोगों से संपर्क किया जाए. 

इन युवाओं को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की रणनीति बनाई जाएगी. इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठक की आयोजित की गई है. और सबसे प्रमुख बात ये है कि जिस तरह से बीते महीनों में देश में Gen Z और उनके मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए पार्टी कार्यकर्ता उस पीढ़ी से जुड़ने में अपनी ताकत झोकेंगे. 

इसके अलावा प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूँज को लेरक युवाओं में जिस तरह का उत्साह देखने को मिला, उससे भी पार्टी कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ गया है. इसे देखते हुए पार्टी प्रयागराज जैसा ही एक कार्यक्रम वाराणसी में भी आयोजित करने की तैयारी में है. 

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सितंबर महीने में काशी में भी युवाओं से संवाद

सितंबर के दूसरे सप्ताह तक वाराणसी में भी राहुल गांधी युवाओं से संवाद कर सकते हैं और क्षेत्रीय पदाधिकारी की तरफ से इसको लेकर तैयारी पूरी की जा रही है. ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस युवाओं पर दिखता नजर आ रहा है. पार्टी का मानना है युवाओं के मुद्दों को आगे बढ़ाने से पार्टी की लोकप्रियता और बढ़ेगी.  

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Published at : 13 Aug 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Varanasi News BJP UP NEWS UP Congress Committee
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