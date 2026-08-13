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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार महिलाओं को देगी 50 हजार? अब अखिलेश बोले- धर्म से डरने वाली महिलाएं...

योगी सरकार महिलाओं को देगी 50 हजार? अब अखिलेश बोले- धर्म से डरने वाली महिलाएं...

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के चुनाव के लिए सियासी दल अपनी रणनीतियों को धार दे रहे हैं. इसी क्रम में सपा चीफ अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनकी सरकार आई तो महिलाओं को 40,000 रुपये देंगे.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 13 Aug 2026 01:35 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला आबादी को साधने की कोशिश में हर सियासी दल लगा हुआ है. इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि योगी सरकार महिलाओं को 20,000 रुपये देने की योजना बना रही है.

सपा चीफ ने अपने इस दावे से संदर्भ में कहा है कि सरकार से महिलाएं पैसा कभी नहीं लेंगी. सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि समाचार : बीजेपी का एक और जुमला यूपी की महिलाओं को देंगे 20,000.

उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने लिखा कि बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है. वो भी बीजेपी की पाप की कमाई है, जिसे उप्र की धर्म भीरू महिलाएं कभी नहीं लेंगी. उप्र की जागरूक महिलाएं पूछ रही हैं जिन दूसरे राज्यों में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा करके चुनाव जीता था, वहाँ एक तरफ तो देने से आनाकानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पैसे वापस माँग रहे हैं, और जो लौटा नहीं पा रही हैं, उन महिलाओं पर बीजेपी थाने-कचहरी, पुलिस-मुकदमे की निंदनीय कार्रवाई कर रही है. 

'प्रचार पर खर्च करके सबको ठेंगा दिखा दिया...'

कन्नौज सांसद ने लिखा कि देखा जाए तो आज जिस 50,000 रुपये सालाना पैसे देने की बात बीजेपी सरकार कर रही है वो पैसे पिछले 10 साल में भी दे सकती थी, पर दिया नहीं. मुख्यमंत्री ने उप्र की महिलाओं के हक-अधिकार के हजारों करोड़ रुपये अपने प्रचार पर खर्च करके सबको ठेंगा दिखा दिया. 

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सपा चीफ ने लिखा कि 50 हजार रुपये हर साल के हिसाब से बीजेपी की भ्रष्ट सरकार पिछले 10 साल में महिलाओं के हिस्से का 5 लाख रुपया खा गई और अब केवल 20 हजार देने का जुमला परोस रही है. 20 हजार रुपया तो 5 लाख रुपये का केवल 4% हुआ, इसका मतलब ये बीजेपीई महिलाओं के हक का 96% डकार गये. 80:20 की बात करनेवालों ने तो 96:4 करके भ्रष्टाचार का सुपर रिकॉर्ड बना दिया.

'4 लाख 80 हजार बकाया...'

उन्होंने लिखा कि अगर जुमले वाले 15 लाख रुपये छोड़ भी दें और बीजेपी चुनाव में लड़ता दिखने के लिए 20 हजार दे भी दे, तो भी जनता का बीजेपी सरकार पर 4,80,000 रुपये का बकाया निकलता है. 

अखिलेश ने लिखा कि जनाक्रोश के डर से आज बीजेपी के नेता, संगी-साथी, कार्यकर्ता, समर्थक, झंडे-बैनर सब डर के मारे भूमिगत हो गये हैं. यहाँ तक कि बीजेपी से अब कोई टिकट भी नहीं लेना चाहता है. मंदिर में चोरी और बच्चों पर हमले के बाद बीजेपी के पास न तो नैतिकता बची, न साहस इसीलिए वो पैसे का सहारा ले रहे हैं.

सपा चीफ ने दावा किया कि सपा की सरकार आई तो 40,000 रुपये मिलेंगे. उन्होंने लिखा कि हम 40000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें ‘बढ़ोतरी’ होगी हर साल!

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 13 Aug 2026 01:21 PM (IST)
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